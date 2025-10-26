Μιχαήλ Κουτουρίνης : Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της γειτονιάς μου. Βόνιτσα: 25/10 2025
Η καμπάνα χτυπά χαρμόσυνα, καλώντας τους πιστούς στην εκκλησία Οι ηλικιωμένοι κατεβαίνουν αργά αργά τα σκαλιά και με πίστη προσκυνούν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, μια πίστη βαθιά, που χρόνια τώρα τους στηρίζει, ενώ τα παιδιά ανάβουν κεράκια, γεμάτα περιέργεια και χαρά.
Κάθε σπίτι στη γειτονιά έχει και κάποιον εορτάζοντα όλοι τιμούν με ευλάβεια τον Άγιο, τον νιώθουν προστάτη και βοηθό τους, και τον παρακαλούν για τη λύση των προβλημάτων τους και τη σωτηρία της ψυχής τους.
Ο ναός είναι σημαιοστολισμένος, και η απογευματινή καλοκαιρία δένει όμορφα με τη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Στο τέλος μοιράζεται η αρτοκλασία και, με τις ευχές που ανταλλάσσουν οι πιστοί, αναχωρούν για τα σπίτια τους, παίρνοντας μαζί τους τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου.
https://youtu.be/4BSksHvlSxQ?si=KdCXrZsu3WJ1sAXo
