Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου ,στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα Αστακού στις 17:30.

ximeronews