Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου ,στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα Αστακού στις 17:30. 


Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
Το Beyfortus άλλαξε σήμανση στην υποβολή: Τι πρέπει να προσέξουν τα φαρμακεία
Η ανακοίνωση του MEGA για τον 4ο κύκλο του Maestro
Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
