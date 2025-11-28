ΝΕΑ
VIDEO NEA
PHOTO NEA
|
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
2025-11-28 11:48:59
Tweet
Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου ,στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα Αστακού στις 17:30.
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
Tweet
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» σαρωτής της τηλεθέασης – Ποιες εκπομπές ακολούθησαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Beyfortus άλλαξε "σήμανση" στην υποβολή: Τι πρέπει να προσέξουν τα φαρμακεία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
Follow @newsnowgr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανακοίνωση του MEGA για τον 4ο κύκλο του Maestro
Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
Οι
Ειδήσεις
του NewsNowgr.com στο
iNews
Σημαντικότερα Νέα
Σχετικά με το NewsNowgr.com | Αποποίηση Ευθυνών | Διαγραφή ή Τροποποίηση Άρθρων | Επικοινωνία
| newsnowgreece at gmail.com | © 2013 NewsNowgr.com