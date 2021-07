soulouposeto

Marin Bay. Μικρό παραθαλάσσιο χωριό στην χερσόνησο Yorke της Ν.Αυστραλίας. "My Sister and the Sea" το όνομα του συγκεκριμένου καταλύματος και απολύτως ενδεικτικός για την ιστορία του. Δυο αδερφές μετά από δεκάδες καλοκαίρια που έζησαν ως παιδιά αλλά και ενήλικες στο ξύλινο πατρικό τους σπίτι, αποφάσισαν να ...μοιραστούν την ιστορία και την εκπληκτική του ατμόσφαιρα με τους επισκέπτες που θα θελήσουν να περάσουν μερικές μέρες σε ένα καταφύγιο δίπλα στην θάλασσα.Η θαλασσινή ατμόσφαιρα είναι παρούσα σχεδόν σε κάθε σημείο του εσωτερικού αλλά και των εξωτερικών χώρων του σπιτιού, με πολύ ξεχωριστό τρόπο.Στην διαμόρφωση - διακόσμησή του έχουν αναμειχθεί με απόλυτα πετυχημένο τρόπο αυθεντικά παλιά και vintage αισθητικής έπιπλα και αντικείμενα δημιουργώντας ένα ύφος οπτικά πολύ πιο "ήρεμο" από το κλασσικό Ναυτικό στυλ, ενώ υφασμάτινες κυρίως λεπτομέρειες σε έντονες αποχρώσεις όπως και φυσικό χρώμα του ξύλου σπάνε την "μονοτονία" του μπλε-λευκού δημιουργώντας ένα πραγματικά εξαιρετικής αισθητικής και ιδιαίτερα "ζεστό" σύνολο, μέσα στο οποίο κυριαρχούν τα φυσικά στοιχεία - υλικά που κάνουν το σπίτι να εναρμονίζεται απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.www.mysisterandthesea.comwww.instagram.com/mysisterandthesea_________________________(*) Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που συμπεριλαμβάνονται στην στήλη "ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ" του site μας δεν αποτελούν διαφημιστική καταχώρηση. Επιλέγονται λόγω του ενδιαφέροντος που κατά την άποψή μας παρουσιάζουν ως χώροι λόγω ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών-διακοσμητικών τους χαρακτηριστικών και το SoulouposeTo δεν έχει κανενός είδους οικονομική ή άλλου είδους συναλλαγή - σχέση με τους ιδιοκτήτες