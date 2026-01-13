Τα σπίτια που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης έχουν από μόνα τους ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έτσι το ζητούμενο δεν είναι να διακοσμηθεί ο χώρος με την κλασική έννοια αλλά τα στοιχεία αυτά να οργανωθούν, έτσι ώστε να αναδεικνύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και χωρίς να δημιουργούν αίσθηση φόρτου ή ακαταστασίας. Με τις κατάλληλες επιλογές, ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου, βιβλία και έργα τέχνης μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό άξονα της εσωτερικής διαμόρφωσης.







Όταν τα βιβλία γίνονται δομικό στοιχείο

Σε σπίτια με πολλά βιβλία, οι βιβλιοθήκες δεν λειτουργούν απλώς αποθηκευτικά. Μπορούν να καθορίσουν τη διάταξη του χώρου, να ορίσουν ζώνες, να καλύψουν πλήρως επιφάνειες τοίχων ή ακόμη και να αντικαταστήσουν διαχωριστικούς τοίχους.

Η επιλογή ενιαίων βιβλιοθηκών ή συνθέσεων που «αγκαλιάζουν» τον χώρο και συγκεντρώνουν τα βιβλία δημιουργεί αίσθηση συνοχής και αποτρέπει την εικόνα του "χάους" ακόμη και όταν ο όγκος των βιβλίων είναι ιδιαίτερα μεγάλος.







Ισορροπία ανάμεσα σε βιβλία και κενό χώρο

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η πλήρης κάλυψη κάθε επιφάνειας, ειδικά αν ο χώρος δεν είναι ψηλοτάβανος και ιδιαίτερα ευρύχωρος.



Ο κενός χώρος δεν είναι απώλεια, είναι απαραίτητος για να «αναπνεύσει» το σύνολο. Μικρά κενά από βιβλία ανάμεσα σε ράφια, ανοιχτές επιφάνειες όπως και χαμηλές βιβλιοθήκες βοηθούν ώστε ο χώρος να μην δείχνει ασφυκτικά γεμάτος.





Έργα τέχνης ως κεντρικό σημείο, όχι ως «γέμισμα» των τοίχων

Όταν υπάρχουν πολλά έργα τέχνης, είναι σημαντικό να αποφασίσετε ποια θα πρωταγωνιστούν. Αν όλα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή, τελικά κανένα δεν ξεχωρίζει. Η επιλογή λίγων έργων για εμφανή σημεία και η εναλλαγή τους κατά διαστήματα διατηρεί τον χώρο ζωντανό χωρίς υπερφόρτωση.

Ένα μεγάλο έργο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, γύρω από το οποίο οργανώνεται η επίπλωση και ο φωτισμός, ενώ ειδικά σε ευρύχωρους χώρους η δημιουργία μιας ή περισσότερων και μικρότερων gallery τοίχου είναι από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους διαμόρφωσης για χώρους που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό έργων τέχνης.





Συνδυασμός βιβλίων και τέχνης με συνοχή

Βιβλία και έργα τέχνης μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά όταν υπάρχει ισορροπία στη διάταξη. Η τοποθέτηση μικρών έργων ανάμεσα σε βιβλία, ή η δημιουργία ανά σημεία θεματικών ενοτήτων, δίνει ρυθμό και αποτρέπει τη μονοτονία.

Η επιλογή ουδέτερων φόντων, τοίχων ή βιβλιοθηκών, βοηθά σημαντικά ώστε τα ίδια τα αντικείμενα να ξεχωρίζουν χρωματικά, χωρίς "ανταγωνισμό" από μεγάλες επιφάνειες.







Φωτισμός που αναδεικνύει χωρίς να κουράζει

Ο σωστός φωτισμός είναι καθοριστικός σε χώρους με βιβλία και έργα τέχνης.



Απαλός, στοχευμένος φωτισμός τόσο από το ταβάνι προς το δάπεδο όσο και αντίστροφα, επιτραπέζια φωτιστικά στα κατάλληλα σημεία και ο ειδικός φωτισμός έργων τέχνης και βιβλιοθηκών προσθέτει βάθος, αναδεικνύει τα αντικείμενα και δημιουργεί ατμόσφαιρα, χωρίς να γίνεται κουραστικός.







Βιβλία εκτός των τοίχων

Η τοποθέτηση βιβλίων εκτός αποθηκευτικών συνθέσεων τοίχου όπως για παράδειγμα σε ένα τραπέζι ή χαμηλό έπιπλο, ακόμη και σε επιλεγμένα σημεία στο δάπεδο είναι ένας τρόπος διαμόρφωσης που προσθέτει στον χώρο πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα.



Λειτουργικά ο συγκεκριμένος τρόπος είναι ιδιαίτερα πρακτικός για την τοποθέτηση βιβλίων που χρησιμοποιούνται συχνά, ειδικών - συλλεκτικών εκδόσεων κλπ.







Επιλογές με βάση τα έργα τέχνης και όχι τα έπιπλα

Τα έργα τέχνης δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο θέματα και αποχρώσεις που πραγματικά σας αρέσουν, ακόμη και αν δεν ταιριάζουν απόλυτα με το ...χαλί.

Σε χώρους που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό έργων τέχνης η επιλογή των υπόλοιπων στοιχείων πχ υφάσματα, έπιπλα κλπ ή ακόμη και του γενικού ύφους θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την αισθητική των έργων και όχι αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτό τα έργα τέχνης πραγματικά προσθέτουν ατμόσφαιρα και δεν γεμίζουν απλά τον χώρο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



pinterest.com/soulouposeto

















soulouposeto