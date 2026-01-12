Κάτοικοι στη Λάρισα για τα έργα του ΟΣΕ: «Οι δρόμοι μας έγιναν βούρκος – Πώς θα πάνε τα παιδιά μας στα σπίτια τους;»
2026-01-12 09:35:47
Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν κάτοικοι της Λάρισας για την κατάσταση που επικρατεί στην οδό Πολυξένης Ζήλου, στην ευρύτερη περιοχή των οδών Βόλου και Τούμπας, καταγγέλλοντας σοβαρή υποβάθμιση της καθημερινότητάς τους, με αφορμή τα έργα της αποκατάστασης της γραμμής του ΟΣΕ.onlarissa.grΣύμφωνα με καταγγελία Λαρισαίου, η οποία συνοδεύεται και από τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύονται μαζί με το sidirodromikanea
