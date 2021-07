Το Just the two of us συνεχίζει κανονικά για τρίτη τηλεοπτική σεζόν και θα το δούμε μέσα από τη συχνότητα του ALPHA.

Πολλά ονόματα ακούγονται για τη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν αλλά η πρώτη που επίσημα έχει υπογράψει είναι η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο με το EL DIABLO στην 65η Eurovision.







Πηγή: TVNEA.COM