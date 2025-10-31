2025-10-31 11:03:03
Φωτογραφία για Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
Η επιστροφή του J2US είναι πλέον γεγονός! Το λαμπερό μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του OPEN, φέρνοντας μαζί του νέα πρόσωπα, απρόσμενες συνεργασίες και πολλές ανατροπές που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Χάρης Λεμπιδάκης στην εκπομπή «Το ’χουμε» το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, το J2US προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, εγκαινιάζοντας έναν νέο, πιο φαντασμαγορικό κύκλο.

Η Δέσποινα Βανδή αυτή τη φορά δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, κάτι που φέρνει νέα δεδομένα στο πάνελ. Όπως αποκάλυψε η ίδια πηγή, ο Νίκος Κοκλώνης έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις για μια ανανεωμένη τετράδα, που αναμένεται να απαρτίζεται από τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή, την Καίτη Γαρμπή και τη Μαρία Μπακοδήμου. Αν ωστόσο υπάρξει κάποια ανατροπή, δεν αποκλείεται να δούμε στην επιτροπή τον Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος θα προσφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια πιο «μουσική» και παραγωγική οπτική.


Η παραγωγή, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το ’χουμε», εξετάζει το ενδεχόμενο το φετινό show να έχει τη μορφή ενός «J2US All Star», με αγαπημένους συμμετέχοντες από προηγούμενες σεζόν να επιστρέφουν στη σκηνή. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ήδη δεχτεί πρόταση είναι οι Γιάννης Αϊβάζης, Τζένη Διαγούπη, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Βασίλης Τερλέγκας, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και την Klavdia στον ρόλο της vocal coach.

Το J2US αναμένεται να επιστρέψει μετά τις 15 Δεκεμβρίου, σε μια περίοδο που το κοινό αναζητά ψυχαγωγία, μουσική και χιούμορ. Αν και τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα, όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν θα είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ, με τον Νίκο Κοκλώνη να ετοιμάζει ένα comeback αντάξιο του τίτλου του πιο λαμπερού show της ελληνικής τηλεόρασης.

Πηγή: tvnea.com
Η Alter Ego Media επενδύει στη Stages Network και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού
Η Alter Ego Media επενδύει στη Stages Network και εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
Γιώργος Καράβας: Ήξερα ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα καλά στο «Exathlon» θα ...
