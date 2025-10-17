Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην τηλεόραση.Από τις αρχές Νοεμβρίου θα ενταχθεί στο πάνελ της νέας εκπομπής The View του OPEN, πλαισιωμένη από τη Δάφνη Καραβοκύρη, τη Σοφία Μουτίδου και την Ελίνα Παπίλα.Αναφερόμενη στα σχόλια που κάνουν λόγο για πιθανές εντάσεις ανάμεσα σε τέσσερις γυναίκες μπροστά από τις κάμερες, η παρουσιάστρια απάντησε:«Ξεκινάμε κανονικά σαν άνθρωποι και ελπίζουμε για το καλύτερο. Δεν ξέρω πότε ξεκινάμε, είπαν αρχές Νοέμβρη. Έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα, οι γυναίκες πολλές φορές τρώνε η μία την άλλη κανονικά, οπότε είμαι μαζί με αυτούς που κάνουν τα σχόλια αυτά αλλά θέλω να πιστεύω ότι εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό γιατί γνωρίζοντας και τις τρεις κυρίες βλέπω ότι θα τα πάμε πολύ καλά και όταν διαφωνούμε και όταν τσακωνόμαστε θα είναι για καλό».Για τον τρόπο που θα λειτουργεί η ομάδα είπε: «Υπάρχουν εκπομπές που έχουν έναν κεντρικό παρουσιαστή, ο οποίος έχει τον ρόλο του και καλά κάνει, εμείς είμαστε όλοι μαζί και προφανώς θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί μια να έχει το ταλέντο να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνουν όλες αν μια έχει το ταλέντο ή δύο από τις τέσσερις; Εγώ είμαι κουλή δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα καλύτερα από εμάς, δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι».Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι τηλεοπτικό, ανέφερε: «Στις προηγούμενες συμμετοχές μου στις εκπομπές είχα έναν ρόλο διαφορετικό, του κριτή, του επαγγέλματος που κάνω. Εδώ τώρα έχει ένα κοινωνικό πρόσημο η ιστορία και θα λέω τη γνώμη μου, οφείλω να την λέω, για διαφορετικά πράγματα. Πάντα εγώ καταπίεζα τον εαυτό μου, δεν καταπίεσε κανένας. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, έχω περάσει καταπληκτικά και έχω μάθει πολλά».Τέλος, απάντησε σε όσους την κρίνουν: «Δεν τα έχω κάνει όλα και δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω αυτό που θέλω και να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Είμαι 50 χρονών και δεν θα σταματήσω να κάνω αυτό που ονειρεύομαι και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν».Πηγή: tvnea.com