Σε συζητήσεις για να αναλάβει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο βρίσκεται ο Γιώργος Λέντζας. Μετά το τέλος του Euro και της ειδικής εκπομπής που παρουσίαζε στον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής συζητά με την Barking Well media το ενδεχόμενο να διαγωνιστεί στο «Just the two of us», που θα βγει τη νέα σεζόν στον ALPHA.

Πηγή: TVNEA.COM