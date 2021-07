Λίγο μετά την ανακοίνωση των Windows 11, πολλά media σε πολλές χώρες του κόσμου, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι το νέο OS θα αφήσει εκατομμύρια PCs πίσω του. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να σε πανικοβάλει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικά το PC σου με Windows 10 για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Η Microsoft έχει ανακοινώσει ότι η ημερομηνία κατά την οποία θα σταματήσει η υποστήριξη των Windows 10, είναι η 14η Οκτωβρίου 2025. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, τα Windows 10 δεν θα λαμβάνουν πλέον νέες ενημερώσεις ασφαλείας από την Microsoft και τα Windows 10 θα θεωρηθούν νεκρά. Την ίδια στιγμή, τα Windows 11, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα τρέχουν σε CPUs από τα τέλη του 2017. Και αυτό, έκανε πολλά μέσα ενημέρωσης, να προκαταβάλλουν ότι η Microsoft θα καταστήσει άχρηστο, καλό hardware, δημιουργώντας ένα ατέλειωτο e waste.

Ωστόσο, ένα PC από το τέλος του 2017, θα γίνει 8 χρονών όταν η Microsoft σταματήσει την υποστήριξη των Windows 10 το 2025. Έχεις άπλετο χρόνο για την αναβάθμιση του υλικού, εξάλλου τέσσερα χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στον τεχνολογικό κόσμο.

Εναλλακτικές λύσεις

Αν θέλεις να μείνεις με το τρέχον hardware και μετά το 2025, το οποίο ίσως να μην μπορεί να τρέξει Windows 11 (και υπάρχουν πολλοί που θα το κάνουν), υπάρχουν κάποιες επιλογές. Πρώτον απλά συνέχισε τη χρήση τους και μετά αυτό το χρονικό αυτό διάστημα. Δεν θα σταματήσουν να δουλεύουν, αλλά δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι μάλλον η Microsoft θα επεκτείνει την υποστήριξή τους, ακόμη περισσότερο, όπως έκανε και με τα Windows XP και Windows 7. Τέλος, όλο και κάποιος τρόπος θα βρεθεί, που θα επιτρέψει την εγκατάσταση των Windows 11 σε υλικό που δεν υποστηρίζεται.

By 2025, Your Current PC Will Be at Least Four Years Old

Microsoft has set the end date of Windows 10 support to October 14, 2025. After that point, Windows 10 will no longer receive new security updates from Microsoft, and Windows 10 will be considered “end-of-life” (commercially dead).

Meanwhile, Windows 11 will only run on CPUs from late 2017 or sooner—among other features. This has led several writers to proclaim that Microsoft will be needlessly orphaning perfectly good computer hardware, potentially creating a needless e-waste problem.

But here’s the thing: If you have a PC from late 2017 or older (about four years old), right now, that PC will be at least eight years old when Microsoft stops supporting Windows 10 in 2025. So, you have plenty of time to use your current PC with Windows 10 before your next upgrade. Four years is a long time in the tech world!

While some people use the same PC for a decade, many choose to upgrade much sooner than that. According to Statistia, the average lifespan of a desktop PC these days is about 6 years before it’s replaced with an upgrade, Windows 11 or not. It’s part of a pattern extending back to the dawn of the PC industry.

