Υποχρεωμένοι να κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα, ένα rapid και ένα self test, θα είναι όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό, σε όλη τη χώρα, όπως ανακοινώθηκε στη σημερινή επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, και την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΠΓΝ "Αττικόν", Βάνα Παπαευαγγέλου.Σημαντική καταγράφεται η ύφεση της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική είναι ωστόσο και η διασπορά της λοίμωξης covid-19 σε όλη την κοινωνία, με την διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων να είναι στα 26 χρόνια, ανέφερε η Βάνα Παπαευαγγέλου.Παπαευαγγέλου: Οι νέοι μεταδίδουν πια τον ιό στους μεγαλύτερους που είναι ανεμβολίαστοιΑνησυχητική είναι η μετατόπιση της λοίμωξης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είπε η καθηγήτρια, τονίζοντας ότι εστίες μετάδοσης είναι η νυχτερινή διασκέδαση και το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον. Είπε ότι ένας στους τρεις κινδυνεύει να νοσήσει και ο μέσος κυλιόμενος όρος του 7ημερου, είναι 2568 κρούσματα. Επιπλέον, είπε πως ο δείκτης θετικότητας των self tests έχει υπερ-δεκαπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα.Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση των εισαγωγών κατά 70%, αλλά δεν συνοδεύεται από αύξηση των διασωληνωμένων. Αυτό σημαίνει πως οι νέοι μεταδίδουν πια τον ιό στους μεγαλύτερους που είναι ανεμβολίαστοι, στους γονείς και τους στενούς συγγενείς τους, συμπλήρωσε.Για άλλη μια φορά η καθηγήτρια κάλεσε όλους να εμβολιαστούν και ειδικά αυτούς που κινδυνεύουν από σοβαρή λοίμωξη, δηλαδή ηλικίας άνω των 40 ετών. Ολοι οι ανεμβολίαστοι νέοι να μην εφησυχάζουν από το αρνητικό self test και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για μία εβδομάδα τουλάχιστον.Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 44% περισσότερο μεταδοτική από την μετάλλαξη Αλφα, είπε η κ. Παπαευαγγέλου. Ο ιός, τόνισε, είναι εδώ - και έδωσε έμφαση στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.Αναφερόμενη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε ότι ο αριθμός κρουσμάτων στην Ιαπωνία, όπου χθες ξεκίνησαν οι Αγώνες, ήταν υψηλότερος από την αρχή του χρόνου, και ερώτημα παραμένει αν οι διοργανωτές θα ελέγξουν τα κρούσματα.Χαρδαλιάς: Μέχρι τη Δευτέρα και βλέπουμε τα μέτρα στη ΜύκονοΤα πρόσθετα μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στη Μύκονο από το Σάββατο δείχνουν ότι κατάφεραν μερικώς να ανακόψουν την περαιτέρω διασπορά του ιού και την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.Μέτρα τα οποία ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και των οποίων την παράταση ή όχι, όπως ανακοίνωσε, "θα αξιολογήσουμε τα επόμενα 24ωρα και εγκαίρως θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις".Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως τα δεδομένα στη Μύκονο δείχνουν υψηλή επιδημιολογική επιβάρυνση, αλλά και μερική σταθεροποίηση της κατάστασης, ενώ αρχίζει και να διαφαίνεται και μια μικρή τάση μείωσης.Ταυτόχρονα, επισήμανε πως προέκυψε ότι δεν υπάρχουν νέες συρροές στο νησί και ότι τα όποια νέα κρούσματα σχετίζονται με τις ήδη υφιστάμενες συρροές των προηγούμενων εβδομάδων.Στην συνέχεια ανακοίνωσε την απόφαση όλοι οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο με δύο τεστ εβδομαδιαίως, και συγκεκριμένα ένα self test και ένα rapid test, σε όλη την επικράτεια.Υποχρεωτικά 2 τεστ την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον τουρισμόΟ λόγος πίσω από την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα υποχρεωτικά τεστ σε ανεμβολίαστους εργαζομένους σε τουρισμό και εστίαση φαίνεται να είναι η επιδημιολογική επιβάρυνση στα νησιά που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα.Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους λοιμωξιολόγους είναι η κατάσταση στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς, όπου το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υπό στενή επιτήρηση για να μην χαθεί ο έλεγχος της μετάδοσης.Για τους ειδικούς, το να συγκρατηθεί η διασπορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, που είναι ο μήνας με την υψηλότερη ταξιδιωτική κινητικότητα, είναι το μεγάλο στοίχημα, και σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση και προετοιμασία για να αποφευχθούν νέα μίνι lockdown, όπως στην περίπτωση της Μυκόνου.Σημειώνεται πως οι περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και οι δήμοι Ιητών, Θήρας και Πάρου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή και την ενίσχυση του testing λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου.Στις περιοχές αυτές ισχύει ήδη το μέτρο των 2 τεστ την εβδομάδα. Ηδη από το Σάββατο 17 Ιουλίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουριστικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο τεστ κορονοϊού την εβδομάδα, συγκεκριμένα ένα rapid test και ένα self test, με ταυτόχρονη υποχρέωση τη δήλωση του αποτελέσματος στο σύστημα "Εργάνη".Η υποχρέωση για testing δύο φορές την εβδομάδα, μία με self test και μία με rapid test, αφορά και τα ανεμβολίαστα μέλη των πληρώματα των επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.Τώρα το μέτρο θα επεκταθεί σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς.Προβληματισμός για Ρόδο, Μήλο, ΚέρκυραΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ειδικοί προβληματίζονται τώρα και για άλλα νησιά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ανησυχία για τη Ρόδο, τη Μήλο και την Κέρκυρα, όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα.Παρόλα αυτά, δεν προβλέπεται, ακόμα τουλάχιστον, κάποιο νέο μέτρο.Ωστόσο, θα υπάρξει και πάλι ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εκεί που υπάρχει συνωστισμός.