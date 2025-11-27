2025-11-27 07:00:44
Κοινή συνέντευξη τύπου της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και όλων των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ), στο υπουργείο Εργασίας, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) ertnews.grΣτην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας συμφώνησαν κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα, ανοίγοντας μια νέα σελίδα sidirodromikanea
