2025-11-07 12:18:12

Απόλυτη κυριαρχία και εντυπωσιακή πρωτιά κατέγραψαν οι «Ράδιο Αρβύλα» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους.



H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 23,6% και 10,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,3% και 1,3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.



Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» είχαν μαζί τους 1.740.612 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 20:00–20:59 (Δευτέρα–Τρίτη- Τετάρτη), συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, οι «Ράδιο Αρβύλα» έφεραν νέους τηλεθεατές στα ελεύθερα κανάλια, καθώς τα «Others» είχαν απώλειες στο κοινό 18–54.







Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε η μοναδική τους χημεία, το αιχμηρό τους σχόλιο, αλλά και η αγάπη του κοινού που αποτυπώνεται ξεκάθαρα όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα που δέχτηκαν.



Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται!



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ