Απόλυτη κυριαρχία και εντυπωσιακή πρωτιά κατέγραψαν οι «Ράδιο Αρβύλα» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους.

H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 23,6% και 10,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,3% και 1,3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» είχαν μαζί τους 1.740.612 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 20:00–20:59 (Δευτέρα–Τρίτη- Τετάρτη), συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, οι «Ράδιο Αρβύλα» έφεραν νέους τηλεθεατές στα ελεύθερα κανάλια, καθώς τα «Others» είχαν απώλειες στο κοινό 18–54.

 

Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν και μαζί τους επέστρεψε η μοναδική τους χημεία, το αιχμηρό τους σχόλιο, αλλά και η αγάπη του κοινού που αποτυπώνεται ξεκάθαρα όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα που δέχτηκαν.

Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται!

Πηγή: tvnea.com
Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν πότε θα προβληθεί;
Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν πότε θα προβληθεί;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/11/2025)
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
«Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο: Στην κορυφή της prime time ζώνης - Χαμηλά μονοψήφια παρά τον χαμό για το Real View
Σαρωτική πρεμιέρα για τους «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» με 1.789.345 τηλεθεατές
«Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά- Τι έκανε η εκπομπή Real View;
Αυτοι θα ειναι οι πρώτοι CELEBRITY στο ανανεωμένο «5X5»
Δείτε backstage φωτογραφίες απ' το πρώτο γύρισμα του Γιάννη Κουκουράκη στο «GRAND HOTEL»
Πρόβατα με πάνες εντοπίστηκαν σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία!
Αυτά τα δυο project στο τραπέζι των αποφάσεων του ΣΚΑΪ
Πρωτιά για το Happy Day στα πρωινά ενημερωτικά – Πώς κινήθηκαν οι ανταγωνιστές
