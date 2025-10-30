2025-10-30 12:28:45
Φωτογραφία για Το Σάββατο στο Μεσολόγγι η ημερίδα για Θαλάσσιο Τουρισμό και Γαλάζια Οικονομία

 Σάββατο 1 Νοεμβρίου - 18:30 - Μέγαρο Χρυσόγελου



Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) υπενθυμίζουν τη διεξαγωγή της ημερίδας «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στο Μέγαρο Χρυσόγελου (Φρειδερίκου Κατάσου & Μιχάλη Μακρή, Μεσολόγγι)....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Πυρηνικές δοκιμές: Γιατί σταμάτησαν πριν από 33 χρόνια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πυρηνικές δοκιμές: Γιατί σταμάτησαν πριν από 33 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Τρομεροί γονείς» έρχεται Σάββατο και Κυριακή στον ALPHA
«Τρομεροί γονείς» έρχεται Σάββατο και Κυριακή στον ALPHA
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2025)
Αλγεινή εντύπωση η καταψήφιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη τουριστική μαρίνα του Αστακού από τον κ. Γαλούνη και η ανακοίνωση προσφυγής εκ μέρους του. Το άλλο μέλος της παράταξής του ψήφισε θετικά, αφήνοντας τον στη μοναξιά της αρνητικής του ψήφου και του 6 - 1 (video).
Αλγεινή εντύπωση η καταψήφιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη τουριστική μαρίνα του Αστακού από τον κ. Γαλούνη και η ανακοίνωση προσφυγής εκ μέρους του. Το άλλο μέλος της παράταξής του ψήφισε θετικά, αφήνοντας τον στη μοναξιά της αρνητικής του ψήφου και του 6 - 1 (video).
«Ο Τροχός της Τύχης» πρώτος στην απογευματινή ζώνη – Μάχη στήθος με στήθος για τα τηλεπαιχνίδια
«Ο Τροχός της Τύχης» πρώτος στην απογευματινή ζώνη – Μάχη στήθος με στήθος για τα τηλεπαιχνίδια
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
Τέλος οι τζαμπατζήδες στο Μετρό της Θεσσαλονίκης -Τι αλλάζει;
O πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς για την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας
O πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς για την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας