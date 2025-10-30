2025-10-30 12:28:45
Σάββατο 1 Νοεμβρίου - 18:30 - Μέγαρο Χρυσόγελου
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) υπενθυμίζουν τη διεξαγωγή της ημερίδας «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στο Μέγαρο Χρυσόγελου (Φρειδερίκου Κατάσου & Μιχάλη Μακρή, Μεσολόγγι)....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
