Η συζήτηση αναφορικά με την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι με τις πληροφορίες να λένε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο. Άλλωστε, όπως ανέφερε χθες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο υπουργείο Υγείας η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου «έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για την τρίτη δόση και το σε ποιους θα εισηγηθούμε να κάνουν την τρίτη δόση». Η κ. Παπαευαγγέλου ξεκαθάρισε πως «το σκεπτικό για την τρίτη δόση αφορά σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που θεωρούμε ότι την έχουν ανάγκη, είτε γιατί έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, είτε λόγω ηλικίας, είτε γιατί έχουν μεγάλη έκθεση όπως έχουν οι γιατροί».Κλείνοντας την απάντησή της, συμπλήρωσε πως «δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στις οδηγίες αυτές κι οπότε δε μπορώ να σας απαντήσω και τι θα γίνει με αυτούς που πιθανώς δεν θα δεχτούν μια τρίτη δόση, είναι λίγο πρώιμο νομίζω». Όπως τόνισε η ίδια, παρά την προσωρινή ύφεση των κρουσμάτων που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα, συνεχίζεται η αυξητική τάση του επιδημικού κύματος του κορονοϊού στη χώρα μας. Η κ. Παπαευαγγέλου είπε ότι αυξήθηκε κατά 12% ο ρυθμός των νέων κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα με 2.568 κρούσματα κατά μέσο όρο ανά ημέρα και εξήγησε ότι «η νυχτερινή διασκέδαση αλλά και η μόλυνση στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον παραμένουν από τους κύριους παράγοντες μετάδοσης του ιού στην κοινότητα».Τι σχεδιάζουν ειδικοί και κυβέρνηση για το Φθινόπωρο και την πιθανή 3η δόση εμβολίουΉδη όπως είχαν αναφέρει πηγές στο ethnos.gr από τις 29 Ιουνίου σχεδιάζεται το επόμενο βήμα τι θα γίνει δηλαδή στην περίπτωση που θα πρέπει ολόκληρη η Ευρώπη να εμβολιασθεί με τρίτη δόση. Κάτι που εξάλλου σχεδιάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι αυτό και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς είχε δηλώσει ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες δόσεις με εμβόλια για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. από Σεπτέμβριο. Η μετάλλαξη Δέλτα που θεωρείται πιο μεταδοτική και πιο επικίνδυνη από όλες τις μεταλλάξεις που έχουν καταγραφεί, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κυβέρνησης και ειδικούς σε παγκόσμιο επίπεδο.Με βάση τον σχεδιασμό αλλά και τις πρώτες συζητήσεις στην κυβέρνηση, όπως αναφέρουν πληροφορίες του ethnos.gr, η διαδικασία εάν αποφασισθεί θα ξεκινήσει από τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και εκτιμάται ότι θα έχουν ληφθεί και οι αποφάσεις κεντρικά από την Ευρώπη ώστε να τηρηθεί μία κοινή γραμμή.Θεωρείται ωστόσο βέβαιον ότι οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση, η οποία όπως φαίνεται δεν θα είναι απλά υπενθυμιστική, αλλά θα περιλαμβάνει και την κάλυψη των νέων στελεχών του κορονοϊού, θα ξεκινήσει με όσους είχαν εμβολιασθεί αρχικά από τον Ιανουάριο.Έρχονται SMS για τρίτη δόσηΤις επόμενες ημέρες θα κλειδώσουν οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμού σχετικά με την τρίτη δόση εμβολιασμού και τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR αναμένεται να ξεκινήσει ο τρίτος κύκλος.Αυτή η τρίτη δόση εξετάζεται να γίνει μόνο με εμβόλια MRNA, δηλαδή Pfizer και Moderna, ενώ θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα και SMS σε όλους τους εμβολιασμένους για να προγραμματίσουν σταδιακά την τρίτη δόση, με βάση τον χρόνο που έκαναν την δεύτερη δόση.Μάλιστα, όπως αναφέρει το STAR, για την τρίτη δόση τα ραντεβού θα κλειστούν με βάση τρία τουλάχιστον δεδομένα. Αρχικά, αναμένεται να ακολουθηθεί η σειρά των πρώτων εμβολιασμών, δηλαδή να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα γνωστά ηλικιακά κριτήρια βάση των οποίων έγιναν οι εμβολιασμοί μέχρι σήμερα (από τους μεγαλύτερους σε ηλικία προς τους νεότερους). Τέλος, ρόλο για το ραντεβού θα παίξει και ο χρόνος λήψης της δεύτερης δόσης.Ένας στους τρεις είναι σε κίνδυνο να μολυνθεί και να νοσήσει στην ηλικιακή ομάδα των 40- 60Ωστόσο το πιο ανησυχητικό απ' όσα είπε η κυρία Παπαευαγγέλου είναι ότι ήδη ο ιός καταφέρνει να μολύνει ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστοι στην ηλικιακή ομάδα των 40 έως 60 ετών. Παρατηρείται είπε μία μετακίνηση των νέων κρουσμάτων από τους νέους ηλικίας 15 έως 35 ετών στην ηλικιακή ομάδα άνω των 40 ετών, στην οποία δυστυχώς αρκετοί ακόμα είναι ανεμβολίαστοι.Παρότι όπως είπε, η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα 26 έτη, αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό αυτών που μολύνονται άνω των 40 ετών την τελευταία εβδομάδα. Αυτό εξηγεί και το γεγονός της αύξησης κατά 70% των εισαγωγών την περασμένη εβδομάδα στα νοσοκομεία. Όπως είπε έχουμε πλέον 129 εισαγωγές ανά ημέρα και συνολικά πάνω από 1.000 είναι οι νοσηλευόμενοι στην επικράτεια με covid-19 αυτή την περίοδο.Το θετικό είναι ότι προς το παρόν, αυτή η αύξηση των νοσηλειών, δεν συνοδεύεται από αύξηση των διασωληνωμένων και όσων χρειάζονται νοσηλεία στις ΜΕΘ. «Δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναβολή του εμβολιασμού για τον Σεπτέμβριο, ιδίως για όσους είναι ανεμβολίαστοι και βρίσκονται άνω των 50 ή 40 ετών» επισήμανε η κυρία Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι επείγει ο εμβολιασμός όλων άνω των 40 ετών για να αποφευχθεί η νοσηλεία του σε ΜΕΘ ή διασωλήνωση τους σε περίπτωση που νοσήσουν.«Ένας στους τρεις είναι σε κίνδυνο να μολυνθεί και να νοσήσει στην ηλικιακή ομάδα των 40- 60, είναι οι γονείς των παιδιών τα οποία θα επιστρέψουν από τα νησιά», εξήγησε η κυρία Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι όλοι οι νέοι που επιστρέφουν από τις διακοπές τους καλό θα είναι να αποφύγουν το συγχρωτισμό παρά το αρνητικό self test που θα κάνουν πριν μπουν στο πλοίο. Είναι χρέος τους να συνεχίσουν να επιτηρούν την υγεία τους για αρκετές ημέρες από την ημέρα που θα επιστρέψουν και να μην εκθέσουν σε κίνδυνο τους γύρω τους, είπε.Για ακόμη μία φορά η Β.Παπαευαγγέλου τόνισε ότι το 99% όσων νόσησαν βαριά, είναι άτομα ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα και ζήτησε από όλους να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, αν δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, καθώς η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα -που σχετίζεται με την κινητικότητα των νέων και την ελλιπή τήρηση των μέτρων, όπως η χρήση της μάσκας- είναι πολύ πιο μεταδοτική καθώς η μετάλλαξη αυτή είναι κατά 44% μεταδοτική από τη Βήτα (τη βρετανική). «Η μετάλλαξη Δέλτα είναι 44 φορές πιο μεταδοτική από τη βρετανική», υπογράμμισε. «Η αύξηση του επιδημικού κύματος στην Ελλάδα συνεχίζεται. Στην επικράτεια τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 12%» είπε η κυρία Παπαευαγγέλου και τόνισε πως «ο ιός βρήκε τον τρόπο να μεταδοθεί στους ανεμβολίαστους». Αναφορικά με τα rapid test, σημείωσε πως υπήρξε αύξηση ενώ ο αριθμός των self test μειώθηκε. Σχολιάζοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν στο Τόκιο, επεσήμανε πως πρόκειται για «μεγάλη πρόκληση», καθώς τα κρούσματα αυξάνονται.«Σήμερα 4 με 5 στα νέα κρούσματα προσέρχονται από self test ενώ τα λύματα δείχνουν αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου», ανέφερε. Η κυρία Παπαευαγγέλου σημείωσε πως σε 40 χώρες της Ευρώπης παρατηρείται αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε ότι η επιτροπή αποφάσισε, να κάνουν πλέον δύο τεστ την εβδομάδα ένα rapid και ένα self , όλοι όσοι εργάζονται στον τουρισμό και δεν έχουν εμβολιαστεί.