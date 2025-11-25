2025-11-25 10:57:13
Ισχυρές ανακατατάξεις σημειώθηκαν στη χθεσινή prime time ζώνη, με τους τηλεθεατές να μοιράζουν το ενδιαφέρον τους ανάμεσα σε ενημερωτικές εκπομπές, σειρές και τηλεπαιχνίδια. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, το οποίο σημείωσε 16,6%, διατηρώντας σταθερά τη δυναμική του στο απαιτητικό αυτό slot.

Ακολούθησε στη δεύτερη θέση η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» του Mega με 15,3%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και η νέα σειρά του Alpha «Να μ’ Αγαπάς», η οποία σημείωσε 15%, καταγράφοντας ακόμη μία σταθερή επίδοση. Στο ίδιο κανάλι, η σειρά «Πόρτο Λεόνε» έφτασε το 13,7%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας» έκλεισε με 12,6%, διατηρώντας υψηλή τηλεθέαση.

Στο Mega, η «Γη της Ελιάς» συγκέντρωσε 12,3%, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις σταθερότερες αξίες της prime time ζώνης. Το διπλό επεισόδιο του “Gran Hotel” κινήθηκε στο 9,2%, ενώ η «Φάρμα» σημείωσε 9,3%, παραμένοντας σε ήπια επίπεδα.

Στον ΣΚΑΪ, το τηλεπαιχνίδι The Wall κατέγραψε 9%, ενώ πιο χαμηλές επιδόσεις παρουσίασαν τα προγράμματα της ΕΡΤ1, με την ελληνική σειρά του καναλιού να φτάνει στο 3,4%, το «Real View» να σημειώνει 3,3%, τη σειρά «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» να κινείται στο 3,1%, και το «Το Παιδί» να περιορίζεται στο 2,9%.

Late Night: 

Στη late night ζώνη, τα ποσοστά παρέμειναν γενικά χαμηλά. Στην κορυφή βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Morning Drop», το οποίο κατέγραψε 8,4%, χωρίς ωστόσο να σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις.

Το «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 7%, παρουσιάζοντας ήπια δυναμική για τη ζώνη του. Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή του Open «11 Αυτοί, 11 Εμείς», η οποία συγκέντρωσε 4,4%, ολοκληρώνοντας τη συνολική εικόνα μιας late night ζώνης που παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.



Πηγή: tvnea.com
Ευλαμπία Ρέβη: «Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά»
Ευλαμπία Ρέβη: «Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)
