Σχολική ζωή: Η αυριανή επίσκεψη/ξενάγησή μας στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας θα συνδυαστεί με ένα πικνίκ στο ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, επομένως ο καθένας και η καθεμία φέρνει ό,τι τρόφιμο ή υλικό έχει δηλώσει. Επίσης, επειδή θα κάνουμε και μια περιβαλλοντική δράση στον βοτανικό κήπο του πάρκου, φέρνουμε μαζί μας σημειωματάριο και στιλό.

Γλώσσα: Με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης, κάνουμε τις εργασίες 7 (σελίδα 37 του Τ.Ε.) και 8 (σελίδα 52 του Β.Μ.).

Μαθηματικά: Φέρνουμε στον νου ό,τι σημειώσαμε στη "Διερεύνηση" (σελίδα 55 - Β.Μ.), περιηγούμαστε στο υλικό της σχετικής ανάρτησης και διαβάζουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 24ου κεφαλαίου "Ό,τι και να κάνεις εγώ θα πολλαπλασιάζομαι" (σελίδα 56 - Β.Μ.). Τέλος, λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2, στη σελίδα 17 του Τ.Ε..

