Το Star προχωρά σε ανανέωση του προγράμματός του, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του Greece’s Next Top Model στη βραδινή ζώνη. Το δημοφιλές ριάλιτι μόδας θα προβάλλεται πλέον δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας περισσότερο ανταγωνισμό, σασπένς και εντυπωσιακές δοκιμασίες στους τηλεθεατές.

Από αυτή την εβδομάδα, το GNTM θα «συναντά» το κοινό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, ενισχύοντας το prime time του σταθμού και προσθέτοντας ένταση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την πορεία των διαγωνιζομένων αλλά και την απόδοση στους πίνακες τηλεθέασης.

Παράλληλα, η τηλεθέαση θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εάν οι κριτές υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη στάση στις αξιολογήσεις τους, αποφεύγοντας την υπερπροβολή συγκεκριμένων συμμετεχόντων — ένα στοιχείο που συχνά σχολιάζεται από το τηλεοπτικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
