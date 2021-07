Νέες σειρές σε πρώτη μετάδοση και τον Αύγουστο από την Cosmote TV. Εν όψει της νέας σεζόν, όπου σχεδιάζει την παραγωγή δύο νέων ελληνικών σειρών, η πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει και σε ξένο πρόγραμμα. Θα μεταδώσει λοιπόν το θρίλερ 4 επεισοδίων «Lie With Me» της Fremantle Αυστραλίας, τον τρίτο κύκλο της αμερικάνικης σειράς φαντασίας «Britannia» της NBC Universal και το δράμα μυστηρίου «Beneath The Surface» της Denmark Film & TV House Limited. Προβλέπεται ακόμη ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Face to Face» της Fremantle Δανίας, όπως και η δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς «Duncanville» από την NBC Universal και το ισπανικό δράμα «Alardea» της Media Pro.

Επιπλέον, στην υπηρεσία Cosmote TV Plus θα μπορεί ο συνδρομητής να βρει το φινάλε της αυστραλιανής σειράς «Wentworth» και, τέλος, θα είναι διαθέσιμοι και οι οκτώ κύκλοι της δημοφιλούς σειράς «Weeds», οι οποίοι υπήρχαν και στην on demand υπηρεσία της Nova.







