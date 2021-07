greece-salonikia

Με την νέα ρύθμιση ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος που αρνείται να κάνει το τεστ θα έχει διπλή ποινήΠρόστιμο 300 ευρώ εφόσον βρεθεί να δουλεύει χωρίς τεστ και στέρηση μισθού για όσο χρονικό διάστημα δεν κάνει το τεστ και δεν δηλώνει το αποτέλεσμαΣτον ιδιωτικό τομέα, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και στέρηση μισθού, αν δεν δηλώσουν το αποτέλεσμα του self test τους. Σύμφωνα με τo imerisia.gr, με νέα ΚΥΑ, θεσπίζεται πρόστιμο 300 ευρώ και για τους εργαζόμενους που δεν δηλώνουν το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού self test στο σύστημα "Εργάνη" ενώ είναι υποχρεωμένοι. Μέχρι τώρα τα πρόστιμα αφορούσαν μόνο τους εργοδότες.Ειδικότερα, το ΣΕΠΕ μπορεί πλέον να επιβάλει πρόστιμο 300 ευρώ σε ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι πηγαίνουν στην εργασία τους χωρίς να έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test) για τον κορονοϊό ή έχοντας δηλώσει θετικό αποτέλεσμα.Την επιβολή προστίμου στους εργαζόμενους προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.«Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τροποποιείται επίσης η παράγραφος 4 του άρθρου 6 της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 και προβλέπεται ότι το ΣΕΠΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 300 ευρώ σε εργαζόμενους οι οποίοι προσέρχονται στον χώρο εργασίας χωρίς να έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, ή προσέρχεται ενώ έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα», αναφέρει η νέα ΚΥΑ.Τα πρόστιμα σε εργοδότες και εργαζόμενουςΗ προηγούμενη ΚΥΑ προέβλεπε την επιβολή προστίμου μόνο στους εργοδότες που επέτρεπαν σε εργαζόμενους τους να εισέρχονται στους χώρους εργασίας χωρίς να έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου.Τα πρόστιμα για τους εργοδότες που έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό είναι τα εξής:επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχοεπιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη 300 ευρώ άπαξ εφόσον δεν έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειεςΜε τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο αυστηροποιείται καθώς προβλέπεται πλέον πρόστιμο και για τον εργαζόμενο.αν εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας και πιαστεί να δουλεύει χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του τεστ στην Εργάνη ή το έχει δηλώσει και αυτό είναι θετικό τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.Υπενθυμίζεται πως ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός:δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτεέχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19Αν ο εργαζόμενος προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να έχει κάνει το τεστ ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης. Δηλαδή ο εργοδότης νομιμοποιείται να κόβει το μισθό στους εργαζόμενους που δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν το υποχρεωτικό τεστ, για όσο χρονικό διάστημα αρνούνται να υποβληθούν σε τεστ.Διπλή ποινή για αρνητές και αμελείςΣυνεπώς με την νέα ρύθμιση ο ανεμβολίαστος εργαζόμενος που αρνείται να κάνει το τεστ θα έχει διπλή ποινή :Πρόστιμο 300 ευρώ εφόσον βρεθεί να δουλεύει χωρίς τεστΣτέρηση μισθού για όσο χρονικό διάστημα δεν κάνει το τεστ και δεν δηλώνει το αποτέλεσμα