themaygeias

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), υπάρχει σχετική πρόβλεψη για πρόστιμο 300 ευρώ στους εργαζόμενους που είτε δεν έχουν δηλώσει το self test στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είτε πηγαίνουν στον χώρο εργασίας τους, αν και το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό.Σημειώνεται πως μέχρι τώρα τα πρόστιμα αφορούσαν μόνο τους εργοδότες. Και όπως αναφέρεται σε σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, είναι κάτι που ισχύει από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ως και τις 29 Αυγούστου.Από την πλευρά του, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test) ή έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19.Τι ακριβώς προβλέπει η ΚΥΑΣτο επίμαχο σημείο της ΚΥΑ επισημαίνεται:«Τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, στον χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, ως εξής:α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19,β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,δ) αν εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας, συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. α) ή της περ. β) της παρ. 1 και παράσχει την εργασία του/της, επιβάλλεται σε αυτόν/η πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ».Υπενθυμίζεται πως η διάθεση των τεσσάρων self test από τα φαρμακεία όλης της χώρας έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 29/7/2021 και είναι ως την Τρίτη 10/8/2021 και προβλέπεται για τον μήνα Αύγουστο. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του του υπουργείο Υγείας δικαιούχοι είναι:Όλα τα άτομα ηλικίας 5 έως 17 ετών εφόσον οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα).Όλα τα άτομα ηλικίας 18-30 ετών εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ.Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.Υπενθυμίζεται ότι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν δυο ελέγχους (τεστ) κάθε εβδομάδα και να δηλώνουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα της Εργάνης.Ο πρώτος έλεγχος είναι αυτοδιαγνωστικός (self-test), διατίθεται δωρεάν από το Κράτος και πραγματοποιείται στην αρχή της εβδομάδας. Ο δεύτερος έλεγχος (τεστ) είναι ταχύς αντιγονικός (rapid test), πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου και δηλώνεται έως την Πέμπτη κάθε εβδομάδας.Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες δεν έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστΓια τη δήλωση του εργαστηριακού τεστ, θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα της Εργάνης η βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr. Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες, 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού δεν έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστ.