Το τεστ άρχισε να δοκιμάζεται σε τρία μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Αγγλίας. Τι λένε οι ερευνητές.



Ένα νέο rapid test που μπορεί να ανιχνεύσει σε 15 λεπτά απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις στα παιδιά, άρχισε να δοκιμάζεται στο Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS England). Το τεστ λέγεται MeMed BV, γίνεται σε δείγμα αίματος και μπορεί να ξεχωρίσει τις βακτηριακές από τις ιογενείς λοιμώξεις.



Αντί να βασίζεται στις κλασικές, εργαστηριακές αναλύσεις αίματος, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν ώρες για να ολοκληρωθούν, το νέο τεστ δίνει τα αποτελέσματά του σε 15 λεπτά. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα παιδί έχει βακτηριακή λοίμωξη, μπορεί να αρχίσει αμέσως αντιβιοτική αγωγή.



