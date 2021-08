sidirodromikanea

Το Κοινοβούλιο πέρυσι αποκάλυψε ότι η Κένυα δεν είχε καταβάλει 38 δισεκατομμύρια Sh Sh στην AfristarΗ Κίνα χρησιμοποιεί το χρηματοδοτικό εργαλείο του χρέους για να αποκτήσει επιρροή σε όλο τον κόσμο.Ναϊρόμπι: Μια κινεζική εταιρεία ζήτησε δισεκατομμύρια σελίνια σε εκκρεμείς λογαριασμούς που δανείστηκε η Κένυα για την κατασκευή της σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής από τη Μομπάσα στο Ναϊρόμπι.Η Bonface Otieno, γράφοντας στην Business Daily, ανέφερε ότι η Africa Star Railway Operation Company Ltd (Afristar), η κινεζική εταιρεία που ανέλαβε να εκτελέσει το σιδηροδρομικό δρομολόγιο, έχει καταχωρίσει την εκκαθάριση των χρεών της ως προϋπόθεση πριν από την πλήρη μεταφορά των λειτουργιών του τυποποιημένου σιδηροδρομικού μετρητή (SGR) στην Κένυα τον Μάιο του επόμενου έτους.Το κοινοβούλιο πέρυσι αποκάλυψε ότι η Κένυα δεν είχε καταβάλει 38 δισεκατομμύρια Shr στην Afristar, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην China Road and Bridge Corporation (CRBC) και είχε συμβόλαιο τον Μάιο του 2017 για τη λειτουργία των επιβατικών και φορτηγών τρένων στο SGR."Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ KRC και Afristar ξεκίνησαν το έτος 2019 και επιτεύχθηκε συμφωνία ότι η KRC (Kenya Railways Corporation) αναλαμβάνει προφανώς με ορισμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης τυχόν πληρωμών", δήλωσε στην Business Daily ο πρόεδρος του KRC Omudho Awitta.Τα δισεκατομμύρια σελίνια σε εκκρεμείς λογαριασμούς προσθέτουν στα 420 δισ. Sh που δανείστηκε η Κένυα για να κατασκευάσει τη σύγχρονη γραμμή από τη Μομπάσα στο Ναϊρόμπι και για την αγορά κινητήρων και βαγονιών.Η γραμμή, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017, συνδέθηκε στη συνέχεια με ένα άλλο νέο κομμάτι, κόστους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (162,9 δισεκατομμύρια Sh) και χρηματοδοτήθηκε επίσης από κινεζικά δάνεια, στη Naivasha, ανέφερε η Business Daily.Πριν από τον Μάιο, η Κένυα θα χρειαστεί να τακτοποιήσει τα δισεκατομμύρια σελίνια σε απλήρωτους λογαριασμούς ή να αναδιαρθρώσει την υποχρέωση σε ένα χρέος που θα εξοφληθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο Οτιένο.Η πίεση για τον διακανονισμό των οφειλών Afristar έρχεται όταν η πανδημία Covid-19 έχει πλήξει τα έσοδα της κυβέρνησης της Κένυας και την περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές εμπορικών δανείων, αναγκάζοντας τη χώρα να απευθυνθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για άμεση χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό.Εκτός από τα τέλη λειτουργίας, η Κένυα είναι υποχρεωμένη να αποπληρώσει τα 324 δισεκατομμύρια Sh που δανείστηκε για το έργο από την Exim Bank της Κίνας τον Μάιο του 2014 και άρχισε να αποπληρώνει πέρυσι μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου χάριτος.Νωρίτερα, η Κένυα απέσυρε το αίτημά της από την Κίνα να παρατείνει τις διακοπές αποπληρωμής του χρέους μέχρι τον Δεκέμβριο, λόγω της αντίθεσης των Κινέζων δανειστών που πάγωσαν πρόσφατα τις εκταμιεύσεις σε τοπικά έργα, ανέφερε η Business Daily.Οι Κινέζοι δανειστές, ειδικά η Exim Bank, ένιωσαν άβολα με την πίεση της Κένυας για παράταση της αναστολής της εξυπηρέτησης του χρέους με πλούσιες χώρες, προκαλώντας καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από Κινέζους χρηματοδότες.Το σύνολο δεδομένων- που συντάχθηκε για τρία χρόνια από το AidData, ένα αμερικανικό ερευνητικό εργαστήριο στο College of William & Mary- περιλαμβάνει 100 κινεζικές συμβάσεις δανείων με 24 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της αυξανόμενης επιβάρυνσης χρέους εν μέσω τις οικονομικές συνέπειες από την πανδημία Covid-19.Το Πεκίνο είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξένους πιστωτές της Κένυας, έχοντας δανείσει 758 δισεκατομμύρια Sh από τον Απρίλιο του 2021 για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, δρόμων και άλλων έργων υποδομής την τελευταία δεκαετία.Το αυξανόμενο χρέος της χώρας προς την Κίνα είναι μια συνταγή για οικονομική σκλαβιά καθώς η Κίνα χρησιμοποιεί τη διπλωματία του χρέους της για να εγκλωβίσει τα έθνη.Η Σρι Λάνκα αναγκάστηκε να παραδώσει τον έλεγχο του σχεδίου λιμανιού Hambantota στην Κίνα για 99 χρόνια, αφού βρέθηκε κάτω από τεράστιο χρέος προς το Πεκίνο. Αυτό επέτρεψε στην Κίνα τον έλεγχο σε ένα βασικό λιμάνι που βρισκόταν στο κατώφλι της περιφερειακής αντίπαλής της Ινδίας και ένα στρατηγικό πόδι κατά μήκος μιας βασικής εμπορικής και στρατιωτικής πλωτής οδού.Σε αντάλλαγμα για ανακούφιση, η Κίνα κατασκεύασε την πρώτη της στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί. Ενώ η Αγκόλα επαναλαμβάνει χρέη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Κίνα με αργό πετρέλαιο, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην οικονομία της.Η Κίνα χρησιμοποιεί το χρηματοδοτικό εργαλείο του χρέους για να αποκτήσει επιρροή σε όλο τον κόσμο.