2025-11-26 07:46:45

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Γκρόζνταν Καράτζοφ, ανακοίνωσε ότι η κατασκευή του σιδηροδρομικού κόμβου της Φιλιππούπολης έχει ολοκληρωθεί κατά 85% και θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος..railwaypro.com«Πρόκειται για ένα από τα πιο σύνθετα και στρατηγικά έργα στον σιδηροδρομικό τομέα της Βουλγαρίας. Θα παρέχει στη Φιλιππούπολη σύγχρονες υποδομές που συμμορφώνονται πλήρως με τα sidirodromikanea

