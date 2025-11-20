2025-11-20 13:20:03

Ένα τρένο ταχείας κυκλοφορίας συγκρούστηκε με ένα τοπικό επιβατικό τρένο στην περιοχή Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, τραυματίζοντας 57 άτομα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο του ατυχήματος. Η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη σαφής.english.radio.czΤο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 6 μ.μ. όταν ένα τρένο εξπρές που εκτελούσε δρομολόγιο από το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ