2025-11-20 13:20:03
Φωτογραφία για Τσεχία: 57 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη Νότια Βοημία
Ένα τρένο ταχείας κυκλοφορίας συγκρούστηκε με ένα τοπικό επιβατικό τρένο στην περιοχή Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, τραυματίζοντας 57 άτομα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο του ατυχήματος. Η αιτία της σύγκρουσης δεν είναι ακόμη σαφής.english.radio.czΤο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 6 μ.μ. όταν ένα τρένο εξπρές που εκτελούσε δρομολόγιο από το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενέθλιες ευχές από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γενέθλιες ευχές από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ιρανικοί σιδηρόδρομοι θα δημιουργήσουν νέο σιδηροδρομικό διάδρομο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης
Ιρανικοί σιδηρόδρομοι θα δημιουργήσουν νέο σιδηροδρομικό διάδρομο μεταξύ Κίνας και Ευρώπης
ΟΣΕΘ: Από αύριο νέα λεωφορειακή γραμμή θα συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό της Σίνδου με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Δήλωση Γιάννη Τόσκα
ΟΣΕΘ: Από αύριο νέα λεωφορειακή γραμμή θα συνδέει τον σιδηροδρομικό σταθμό της Σίνδου με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Δήλωση Γιάννη Τόσκα
Βασιλικά εγκαίνια για νέο σταθμό τραμ-τρένων στη Νότια Ουαλία - Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στην καμπίνα ενός νέου τραμ-τρένου.
Βασιλικά εγκαίνια για νέο σταθμό τραμ-τρένων στη Νότια Ουαλία - Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στην καμπίνα ενός νέου τραμ-τρένου.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
Μιλάνο: Συνελήφθη 25χρονος για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
Μιλάνο: Συνελήφθη 25χρονος για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή τηλεθέαση: Ποιος κέρδισε τη μάχη της ζώνης;
Απογευματινή τηλεθέαση: Ποιος κέρδισε τη μάχη της ζώνης;
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates
Σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για σειρά τροχονομικών παραβάσεων
Σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για σειρά τροχονομικών παραβάσεων