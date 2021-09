Χορευτές για τον νέο κυκλο του J2US ψάχνει ο χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός και μέσα από μια ανάρτηση, καλεί όσους επιθυμούν να περάσουν από audition.

“O Φωκάς Ευαγγελινός και οι συνεργάτες του, σας προσκαλούν σε audition την Κυριακή 05/09/2021 και Ώρα: 11 πμ στη Σχολή του (Δ/νση: Κυψέλης 5Α) Ψάχνουμε νέους επαγγελματίες χορευτές στα είδη: Hip Hop, Commercial, Contemporary για το τηλεοπτικό show Just the 2 of us, που επιστρέφει σύντομα μέσα από τη συχνότητα του ALPHA. H audition θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. Στη πρώτη φάση θα θέλαμε μια δική σας χορογραφία διάρκειας έως 1 λεπτού ή Hip Hop ή Commercial ή Contemporary (η παρουσίαση θα γίνει ατομική για τη προστασία σας, λόγω Covid-19) Όσοι επιλεχθούν για τη 2η φάση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 06/09/2021 και Ώρα: 11 πμ, στον ίδιο χώρο, θα τους ζητηθεί συγκεκριμένο combination. Μην ξεχάσετε το self test και τις μάσκες σας!!!”







