Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει ένα εντελώς νέο και φρέσκο project για τη νέα τηλεοπτική σεζόν: το «Flathunters», ένα ριάλιτι που φέρνει στην ελληνική τηλεόραση τη “μάχη” για το ιδανικό σπίτι!Στο επίκεντρο βρίσκονται άνθρωποι που αναζητούν σπίτι – για ενοικίαση ή αγορά – και τρεις μεσίτες που αναλαμβάνουν να βρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για τον καθένα. Οι μεσίτες διαγωνίζονται μεταξύ τους, παρουσιάζουν ακίνητα, επιχειρηματολογούν και προσπαθούν να πείσουν τον πελάτη τους να επιλέξει τη δική τους πρόταση.Το concept βασίζεται σε επιτυχημένο format του εξωτερικού, προσαρμοσμένο όμως στα ελληνικά δεδομένα: μικρά διαμερίσματα, οικογενειακές ανάγκες, τιμές που… “πονούν” και ιστορίες που θα θυμίσουν σε όλους μας την καθημερινή μάχη της στέγης.Το «Flathunters» θα συνδυάζει ψυχαγωγία, πραγματικότητα και ένταση, με στιγμές συγκίνησης αλλά και ανατροπές. Δεν θα λείπουν οι “κόντρες” μεταξύ των μεσιτών, οι δύσκολες αποφάσεις των υποψηφίων και οι απρόσμενες εκπλήξεις που αλλάζουν τα δεδομένα.Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπομπή αναμένεται να προβληθεί στην απογευματινή ζώνη του σταθμού και ήδη βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με γυρίσματα που έχουν ξεκινήσει. Ο ΑΝΤ1 ποντάρει στο ριάλιτι αυτό ως ένα νέο είδος “real life” τηλεόρασης, με επίκεντρο τις ανάγκες και τα όνειρα των Ελλήνων.Το μόνο σίγουρο είναι πως το «Flathunters» θα μας κάνει να ξανασκεφτούμε… τι σημαίνει “σπίτι των ονείρων μας”!Δείτε το τρέιλερ για δηλώσεις συμμετοχής:Πηγή: tvnea.com