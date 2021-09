greece-salonikia

Στην ουσία δεν θα επιτρέπεται σε 2 εμβολιασμένους γονείς να εισέρχονται σε χώρους εστίασης με τα 12χρονα παιδιά τους ..αν και αυτά δεν έχουν εμβολιαστεί.Νέο πλήγμα για την εστίασηΜια νέα δέσμη συνδυαστικών μέτρων, τα οποία θα ισχύουν από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 περιλαμβάνει για τους ανεμβολίαστους και τους εμβολιασμένους πολίτες το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε σήμερα.Η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου σε όλη τη χώρα, ορίζει πως όσα παιδιά άνω των 12 ετών δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν θα έχουν πρόσβαση στα κλειστά καταστήματα εστίασης, ένα γεγονός που φαίνεται να χαλά τις παρέες των νέων και να μην τους δίνει τη δυνατότητα να φάνε ακόμη και με την οικογένειά τους.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα παιδιά από 5 έως 11 ετών θα μπορούν να μπουν στους κλειστούς χώρους εστίασης με self test που έχουν διαπράξει το τελευταίο 24ωρο.Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, τα καταστήματα εστίασης θα αποτελούν αμιγείς χώρους μόνο για πλήρως εμβολιασμένους. Θα έχουν χωρητικότητα 85% ενώ οι πελάτες θα εισέρχονται με πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης, τα οποία θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φωτοτυπία.Η μεγάλη ανατροπή έρχεται όμως στην είσοδο των ανήλικων παιδιών από 12 ετών και πάνω. Όπως αναφέρει η ΚΥΑ ούτε εκείνα μπορούν να εισέλθουν με μοριακό ή self test, και χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, όπως ακριβώς και οι ενήλικες.Ειδική αναφορά γίνεται στα παιδιά από 5 έως 11 ετών τα οποία μπορούν να μπουν σε κλειστούς χώρους εστίασης με δήλωση αρνητικού self test τελευταίου 24ώρου, στην οποία θα προβαίνει γονέας ή κηδεμόνας.