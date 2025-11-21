Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) καλεί σε άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, καθώς οι χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ αναφέρουν αύξηση των κρουσμάτων ασυνήθιστα νωρίς.Σύμφωνα με εκτίμηση απειλής που δημοσιεύθηκε χθες (20 Νοεμβρίου), η δραστηριότητα της γρίπης έχει ξεκινήσει ήδη τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τις δύο προηγούμενες περιόδους, κυρίως λόγω ενός νέου στελέχους του ιού της γρίπης Α(H3N2), του στελέχους Κ, όπως ονομάζεται.Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 10-16 Νοεμβρίου, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τάση επικράτησης του υποκλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) του ιού της γρίπης, το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα.Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, στη σχετική έκθεση,....ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.«Φέτος παρατηρούμε αύξηση των κρουσμάτων γρίπης πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», τονίζει ο Edoardo Colzani, επικεφαλής του τμήματος ιών του αναπνευστικού του ECDC. «Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, μην περιμένετε. Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση φέτος τον χειμώνα», προσθέτει.Αν και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τον αντίκτυπο της επερχόμενης περιόδου της γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια πιο σοβαρή περίοδο γρίπης από ό,τι στο παρελθόν, ιδίως εάν ο εμβολιασμός κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ένας υψηλότερος από τον συνηθισμένο αριθμός λοιμώξεων θα ασκήσει επίσης πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τονίζει το ECDC.Οι συστάσεις του ECDC για το εμβόλιο της γρίπηςΤα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου πρέπει να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται άτομα άνω των 65 ετών, έγκυες γυναίκες, άτομα με υποκείμενες και χρόνιες παθήσεις ή σε ανοσοκαταστολή, καθώς και άτομα που ζουν σε κλειστούς χώρους, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.Εμβολιαστείτε εάν είστε εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ή εργάζεστε σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας.Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας πρέπει να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητας και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων, καθώς και να ενθαρρύνουν το προσωπικό και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου κατά τις περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών.Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης χορήγησης αντιιικών φαρμάκων σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές.Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης αντιιικής προφύλαξης κατά τη διάρκεια επιδημιών σε κλειστά περιβάλλοντα, π.χ. μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρακολουθεί συνεχώς τους ιούς της γρίπης που κυκλοφορούν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εμβολιασμοί είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης προστατεύουν από τρεις διαφορετικούς ιούς της γρίπης. Ένας από αυτούς τους ιούς, ωστόσο, έχει εξελιχθεί ή «μεταλλαχθεί», που σημαίνει ότι ο εμβολιασμός δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη το εν λόγω κυκλοφορούν στέλεχος. Ωστόσο, το εμβόλιο εξακολουθεί να παρέχει προστασία από σοβαρή νόσηση και προσφέρει προστασία από τα άλλα δύο στελέχη.Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε επίσης ανησυχία στις 11 Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι σχεδόν όλες οι περιπτώσεις ήταν γρίπη Α, με το 84% να έχει ταυτοποιηθεί ως υποτύπος H3N2, όπου υπήρχε διαθέσιμη σχετική εξέταση.«Αν πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης, είναι φέτος», ανέφερε, από την πλευρά του, ο Scott Hensley, μικροβιολόγος και ειδικός στα εμβόλια της γρίπης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.Αυξημένη προστασία από το εμβόλιο και για την καρδιάΤην ίδια ώρα, οι ειδικοί του Γερμανικού Καρδιολογικού Κέντρου Charité (DHZC), μέλος του DZHK, συνιστούν στους καρδιοπαθείς να κάνουν το εμβόλιο για την γρίπη, καθώς πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι προσφέρει προστασία και από καρδιαγγειακές επιπλοκές, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.Πώς οι λοιμώξεις μπορούν να ασκήσουν πίεση στην καρδιάΌταν μολυνθεί από γρίπη, το σώμα αντιδρά με μια ισχυρή ανοσολογική αντίδραση. Αυτό προκαλεί φλεγμονώδεις διεργασίες που επηρεάζουν όχι μόνο το αναπνευστικό, αλλά και την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό το στρες μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση αποθέσεων στα αγγεία ή τη δημιουργία θρόμβων αίματος – τυπικούς παράγοντες που προκαλούν καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης αυτών των αντιδράσεων.«Ο εμβολιασμός παρέχει διπλή προστασία: προλαμβάνει τη μόλυνση και αποτρέπει την εμφάνιση αυτών των φλεγμονωδών αντιδράσεων», λέει η καθηγήτρια Bettina Heidecker, καρδιολόγος και ειδικός στις παθήσεις του καρδιακού μυός στο DHZC.Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα πρόληψης καρδιακού εμφράγματος, μαζί με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, την αντιμετώπιση των αυξημένων λιπιδίων στο αίμα και τη βέλτιστη ρύθμιση του σακχάρου.Πηγή: iatropedia.gr