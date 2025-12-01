2025-12-01 08:50:34
Σε μια εποχή που τα μέσα ενημέρωσης αλλάζουν με ιλιγιώδη ταχύτητα, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που το tvnea.com συμπληρώνει 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Για μένα, δεν είναι απλώς ένα site· είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όλους όσους αγαπούν την τηλεόραση, τα media και την αξιόπιστη ενημέρωση. Με αφορμή αυτό το ορόσημο, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο, προσωπικό «ευχαριστώ» σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του tvnea.com, είχα έναν ξεκάθαρο στόχο: να προσφέρω άμεση, έγκυρη και καθαρή ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση, με σεβασμό στο κοινό και με αληθινή αγάπη για το αντικείμενο. Με επιμονή, δουλειά και πάθος, το site εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αξιόπιστους προορισμούς του χώρου, κερδίζοντας τη στήριξη και την εμπιστοσύνη χιλιάδων αναγνωστών καθημερινά. Αυτό είναι κάτι που με τιμά βαθιά.

Τα 17 χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μια ολόκληρη πορεία γεμάτη ειδήσεις, αποκλειστικά, συνεργασίες, αλλά και αμέτρητες στιγμές που μοιράστηκα με την τηλεοπτική κοινότητα. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς  όλων των ανθρώπων που πέρασαν και στάθηκαν δίπλα μου με αφοσίωση πίσω από κάθε ανάρτηση, κάθε επιβεβαίωση, κάθε λέξη. Και, κυρίως, είναι η δύναμη ενός κοινού που έμεινε σταθερό, συμμετείχε, σχολίασε, στήριξε και κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια δημιουργήθηκαν σχέσεις πραγματικής εμπιστοσύνης. Σχέσεις με αναγνώστες , με συνεργάτες που πίστεψαν στο όραμά μου, με ανθρώπους των media που στάθηκαν δίπλα μου σε μικρές και μεγάλες στιγμές. Για όλες αυτές τις σχέσεις — γνήσιες, ουσιαστικές και ζωντανές — νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους στηρίξατε το tvnea.com σε κάθε του βήμα. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη συμμετοχή, τα σχόλια, την καθημερινή σας παρουσία. Χωρίς εσάς, τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο.



Γιώργος Πασχαλίδης

Ιδιοκτήτης tvnea.com



