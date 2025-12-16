2025-12-16 17:10:38
Φωτογραφία για Προαστιακός: Λύνεται εκκρεμότητα επτά ετών - Έρχονται κλειστές πύλες στους σταθμούς
Ένα βήμα πιο κοντά φέρνει το κλείσιμο των πυλών στους σταθμούς του Προαστιακού Σιδηροδρόμου η συμφωνία μεταξύ ΟΑΣΑ και Ηellenic Train που αφορά την ορθότερη κατανομή των εσόδων στους δύο φορείς στο αστικό τμήμα που «ακουμπά» στο πεδίο της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Οργανισμού.ethnos.grΗ αδυναμία υπογραφής εμπορικής συμφωνίας που εκκρεμούσε από το 2018 που εφαρμόστηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο sidirodromikanea
