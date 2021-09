Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο από την συχνότητα του Alpha και νέα ζευγάρια με επαγγελματίες τραγουδιστές και μη, θα δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στο μουσικό σόου.

Παρουσιαστής θα είναι φυσικά ο Νίκος Κοκλώνης ενώ κι η κριτική επιτροπή παραμένει η ίδια: Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Μαρία Μπακοδήμου. Μάλιστα πριν από λίγο κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το μουσικό σόου, που είναι γεμάτο γιορτή και πάρτι. Ο Νίκος Κοκλώνης καλεί τους κριτές σε μία έξαλλη βραδιά, όπου όλοι το διασκεδάζουν με όλη τους την ψυχή.

Στο τέλος όλοι είναι εξαντλημένοι κι ακούνε τον παρουσιαστή να τραγουδά. Ξαφνικά τους φαίνεται ότι είναι πολύ καλός, με τον Σταμάτη Φασουλή να λέει χαρακτηριστικά: «Εσύ πάτησες τις νότες κάτω».

