Μουσική, τραγούδι και χορός. Λάμψη, φώτα και ρυθμός. Κέφι, διασκέδαση και ενθουσιασμός!



Συντονιστείτε γιατί αρχίζει το….πάρτι! Γιατί κάθε επεισόδιο του «Just the 2 of Us» είναι ένα μεγάλο, ανατρεπτικό πάρτι, για όλους! Στο τρέιλερ του λαμπερού και φαντασμαγορικού σόου (κατά τα λεγόμενα του δελτίου τύπου του ALPHA και με βασικά συστατικά το χιούμορ και την ανεβασμένη διάθεση, ο παρουσιαστής του Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, μοναδικό τόνο -και λέει ...κυριολεκτικά .... κι ένα τραγούδι!



Η κριτική επιτροπή, οι, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής ξεφαντώνουν στο πάρτι. Στο τέλος όμως της ξέφρενης βραδιάς, που τους βρίσκει όλους χαρούμενους κι εξαντλημένους, ο ακούραστος Νίκος Κοκλώνης τους επιφυλάσσει μία ... έκπληξη, "ερμηνεύοντας" μόνο για κείνους. Η επιτροπή όμως έχει προνοήσει και του κάνει …. κριτική για το τραγούδι του με τον ιδιαίτερό και ελαφρώς καυστικό της τρόπο!







«Just the 2 of Us»-Το τραγούδι και το show γίνονται κάθε εβδομάδα το πιο λαμπερό ζευγάρι!







Πηγή: TVNEA.COM

