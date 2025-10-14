





Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που αρχικά είχε προγραμματιστεί να προβληθεί αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+, έρχεται τελικά και στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο όπως σας ενημέρωσε πρώτο το tvnea.com (δες εδώ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διοίκηση του σταθμού αποφάσισε να ενισχύσει τη ζώνη prime time με μία δυνατή νέα παραγωγή που ήδη συζητιέται για τη θεματολογία, τη σκηνοθετική προσέγγιση και το καστ της.

Η υπόθεση

Ένας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του Άλκης τραυματίζει με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει.

Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.

Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του.







Μέχρι πού θα φτάσει;

Ποια όρια θα ξεπεράσει;

Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.







Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου













Πηγή: tvnea.com