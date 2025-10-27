2025-10-27 12:17:06

Η αγαπημένη εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» κάνει δυναμικό comeback τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο σάτιρα, χιούμορ και άποψη.



Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, αλλά και τους χαρακτήρες Κωστάκη και «Πασοκτσή», ετοιμάζονται να μας κρατήσουν συντροφιά με την ξεχωριστή τους ματιά, συνδυάζοντας καυστικό χιούμορ με μια δόση νοσταλγίας.



Όπως πάντα, οι «Ράδιο Αρβύλα» αναδεικνύουν τα γεγονότα της εβδομάδας με τρόπο μοναδικό, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η τηλεόραση δεν μοιάζει με καμία άλλη.



Πηγή: tvnea.com



