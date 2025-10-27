2025-10-27 12:17:06
Η αγαπημένη εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» κάνει δυναμικό comeback τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο σάτιρα, χιούμορ και άποψη.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, αλλά και τους χαρακτήρες Κωστάκη και «Πασοκτσή», ετοιμάζονται να μας κρατήσουν συντροφιά με την ξεχωριστή τους ματιά, συνδυάζοντας καυστικό χιούμορ με μια δόση νοσταλγίας.

Όπως πάντα, οι «Ράδιο Αρβύλα» αναδεικνύουν τα γεγονότα της εβδομάδας με τρόπο μοναδικό, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η τηλεόραση δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Πηγή: tvnea.com
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Lilly: Τι συμβαίνει με τις Trulicity, ποια φαρμακα παύει να τα διακινεί και γιατί
Κατερίνα Καινούργιου: Σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Τι ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά;
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
Θεσσαλονίκη: Τέλη Νοεμβρίου αρχίζουν τα δρομολόγια του δυτικού προαστιακού -Σε 12' στη Σίνδο
Νέο rapid test μπορεί να ανιχνεύει σε 15 λεπτά σήψη και μηνιγγίτιδα στα παιδιά
«The Voice» κυριάρχησε στην prime time – Μάχη στήθος με στήθος με τα «Φαντάσματα» του Star
«Καλημέρα» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
