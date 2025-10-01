2025-10-01 12:37:44
Φωτογραφία για «Η μεγάλη χίμαιρα» Στον «αέρα» το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ
Το νέο extended trailer της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι στον «αέρα» και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων.

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» πλησιάζει. Και όλα δείχνουν πως θα μας μείνει αξέχαστη.

Δείτε το νέο trailer εδώ:

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
Μάρκος Σεφερλής για τον ΣΚΑΪ: Δεν έχω να πω τίποτα... Μιλάω όταν θέλω κι όπου θέλω...
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Να μ’ αγαπάς: Δύο παιδιά, μια ιστορία. Γνωρίστε τα δίδυμα αδέρφια της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha
Στον τηλεοπτικό αέρα το «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ – Μικρότερη διάρκεια για το «Power Talk» της Στεφανίδου
Τέλος στην αναστολή του Jimmy Kimmel Live – «Στον αέρα ξανά»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Αλλαγές στο «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου – Στον «αέρα» η ανησυχία για τα νούμερα
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η μεγάλη πρεμιέρα και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1...
Έρχονται αλλαγές στην εκπομπή «Το ’χουμε»...
Γιώργος Λιάγκας για Βασίλη Μπισμπίκη: Τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
