Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.Οι παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Σάββας Τσαλίδης, Μιχάλης Λαζαρίδης, Βασίλης Φωτόπουλος, Γιώργος Σπυριδάκης, Άντζελα Παπαβασιλείου.Ο Σάββας ξεκίνησε να ασχολείται με τη μαγειρική σε μεγάλη ηλικία. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πιάτο που φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Μέσα από την κουζίνα του, μας μεταφέρει όλη του την αγάπη για τον Πόντο και τις ποντιακές συνταγές που μαγείρευε η γιαγιά του. Ευδιάθετος και χαμογελαστός παρουσιάζει τη δημιουργία του στους κριτές και τους συγκινεί με την προσπάθειά του. Θα καταφέρει, όμως, να περάσει στην επόμενη φάση;Ο Μιχάλης μπαίνει στην κουζίνα του «Game Of Chefs» με αέρα νικητή. Φανατικός Youtuber και Tik-Toker εξηγεί στην κάμερα πώς έφτασε να έχει τόσες χιλιάδες προβολές. Η πίεση του χρόνου, για να καταφέρει να βγάλει τρία πιάτα, τον κάνει να λειτουργεί με σπασμωδικές κινήσεις. Η αλαζονική του συμπεριφορά δεν μένει ασχολίαστη από τους κριτές, ενώ μια ατάκα του νευριάζει τον Άγγελο Λάντο. Κατάφερε, τελικά, με τη μαγειρική του πρόταση να κερδίσει τους κριτές;Ο Βασίλης είναι επαγγελματίας μάγειρας, ενώ στο παρελθόν έπαιζε ποδόσφαιρο. Είναι αρκετά αγχωμένος όταν μπαίνει στην κουζίνα του «Game Of Chefs». Όπως δηλώνει και ο ίδιος, είναι διαφορετικό και δύσκολο όταν μαγειρεύεις σε μια ξένη κουζίνα. Ο Βασίλης Μουρατίδης προσπαθεί να πείσει τους άλλους δυο κριτές να του δώσουν το «μαχαίρι». Θα τα καταφέρει; Ο Βασίλης αποκαλύπτει στους κριτές πως τα τελευταία χρόνια είναι προσωπικός σεφ ενός πολύ γνωστούποδοσφαιριστή και ότι στο παρελθόν έχει μαγειρέψει στο Μπάκιγχαμ για τη βασίλισσα Ελισάβετ. Πώς, όμως, μαγείρεψε στους σεφ; Κατάφερε να πάρει τα πολυπόθητα «μαχαίρια»;Ο Γιώργος ταξιδεύει από την Κρήτη με την κοπέλα του για να μεταδώσει το μήνυμα της αγάπης και της ισότητας, μέσα από τη μαγειρική του. Στην κουζίνα, αναλύει τη θεωρία του και μοιράζεται τον φόβο του για τον κριτή Άγγελο Λάντο. Το ψάρι, που επέλεξε να φτιάξει στους κριτές, τον δυσκολεύει αρκετά. Αν και είναι ικανοποιημένος με το πιάτο του, οι κριτές φάνηκε να μην ενθουσιάζονται. Τι έκανε, τελικά, ο Γιώργος;Η Άντζελα τα πάει άψογα με τις κουζίνες καθώς είναι χρόνια στον χώρο της εστίασης. Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και με χαμόγελο ετοιμάζει το πιάτο της. Στην επαγγελματική της πορεία, συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Με την παρουσία της στο παιχνίδι, η Άντζελα θέλει να τονίσει ότι οι γυναίκες σεφ πρέπει να έχουν στην κουζίνα τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες σεφ. Θα καταλάβουν οι κριτές ότι αυτό το πιάτο, με την επαγγελματική τεχνική, είναι δημιούργημα γυναίκας; Θα καταφέρει με την σπεσιαλιτέ της να περάσει στο Boot Camp;«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00Πηγή: TVNEA.COM