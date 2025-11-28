2025-11-28 13:29:48
Φωτογραφία για «Το σόι σου»: Ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε απόψε;



Οι "παλιοφιλενάδες" της Χαρούλας και η μελλοντική νύφη των Τριαντάφυλλων! 

Επεισόδιο 9: Οι παλιοφιλενάδες

Η Χαρούλα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο σπίτι τρεις παλιές της φίλες, που έκαναν παρέα πολλά χρόνια πριν. Από τότε όμως οι φίλες της, έχουν κάνει περιουσίες και μεγάλες καριέρες. Όλη η οικογένεια της Χαρούλας, πλην της ίδιας, τις θεωρεί ψωνισμένες. Η Λυδία και η Μπέλα αναλαμβάνουν να πλασάρουν μια άλλη εικόνα της μητέρας τους, για να μη νιώσει άβολα, επιστρατεύοντας όσους μπορούν από το Χαμπέικο. Η Χαρούλα προβάλλει σθεναρή αντίσταση… Η μεγάλη ώρα έρχεται και καταφθάνουν οι φίλες: η μονόχνοτη Βασιλική, η σικάτη Νανά και η business-woman Μαριέττα. Οι κόρες της Χαρούλας φαίνεται πως είχαν δίκιο… Όμως τα χειρότερα έπονται! Οι ομηρικοί καβγάδες των Χαμπέων δε μένουν για πολύ απαρατήρητοι στις καλεσμένες. Πόσο ν’ αντέξει η δόλια Χαρούλα; Το φινάλε θα δώσει απαντήσεις σε όλους: Μήπως οι «παλιοφιλενάδες» της δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο θέλουν να δείχνουν;

Επεισόδιο 10: Ο πρωτάρης

Ο Μένιος ανακοινώνει στην οικογένεια ότι βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και σκοπεύει να την παντρευτεί! Μετά το αρχικό σοκ, ξεκινούν όλοι τις ετοιμασίες για να τη γνωρίσουν. Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία κοντράρονται για το ποια θα κάνει την πιο εντυπωσιακή υποδοχή, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει αν πρέπει να συγκινηθεί ή να πανικοβληθεί, κι ο Μενέλαος… φιλοσοφεί για τον έρωτα! Όταν όμως η κοπελίτσα που περίμεναν φτάνει, η οικογένεια μένει άφωνη... Η μελλοντική νύφη των Τριαντάφυλλων, είναι μια ώριμη γυναίκα, πολύ μεγαλύτερη του. Η περιβόητη Ρεβέκκα! Η Λυδία και ο Σάββας την γνωρίζουν καλά, αφού πριν λίγες ώρες της είχαν πουλήσει το γλυπτό που τους είχε χαρίσει η Αλεξάνδρα στον αρραβώνα τους! Θα καταφέρουν να το πάρουν πίσω πριν το ανακαλύψει η Αλεξάνδρα; Κι ο Μένιος όσο είναι τυφλωμένος από έρωτα, θα καταλάβει ποια μυστικά κρύβει η μελλοντική γυναίκα του;



Πηγή: tvnea.com
Ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάζει ξανά την ώρα του "Πρωινού" – Αλλαγές στο πρόγραμμα με το νέο έτος;
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
