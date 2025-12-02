2025-12-02 16:55:57
Φωτογραφία για «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε απόψε στο 11ο επεισόδιο



Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30, με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η άφιξη των ηρώων στην Μαγουλάδα έχει φέρει αναστάτωση στους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Όμως, η διαμονή σε ένα χωριό δεν είναι για όλους εύκολη. Ο Δάκης και ο Μιχαήλος κοιμούνται σε έναν αχυρώνα παρέα με μία φοράδα, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βολευτούν… στρωματσάδα. Την επόμενη μέρα, οι αφίξεις στο χωριό συνεχίζονται.... Νέα προβλήματα, κυνηγητό, τσακωμοί, αλλά και ένας πυροβολισμός αναστατώνει ξανά τους ήρωες!



Πηγή: tvnea.com
Ανοδικές τάσεις για τη ενημέρωση στο OPEN τον μήνα Νοέμβριο...
Ανοδικές τάσεις για τη ενημέρωση στο OPEN τον μήνα Νοέμβριο...
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Η μουσική εκπομπή του ΣΚΑΪ: Από τον αρχικό υποψήφιο στον τελικό παρουσιαστή...
Ο Όμιλος Antenna εξαγόρασε την αλυσίδα κινηματογράφων Options & Town Cinemas
Πρόστιμο 3,8 εκατ. από τη ΣΤΑΣΥ στον ανάδοχο αναβάθμισης συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό
Διακήρυξη ΟΣΕ για προβολή και επικοινωνία «Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης»
Γιώργος Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αυτό είναι μια λάσπη - Κάπου ώπα »
