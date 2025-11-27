2025-11-27 08:56:38
Συντάξεις: Εως 241 ευρώ επιπλέον στις επικουρικές λόγω αυξημένων εισφορών - Ποιοι τα δικαιούνται και πώς μπορούν να τα διεκδικήσουν
Προσαύξηση επικουρικών συντάξεων με ποσά που ενδεικτικά ξεκινούν από τα 40 ευρώ μηνιαίως και φτάνουν ως και 241 ευρώ τον μήνα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης άνω του 6% ως το 2014.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2015 έχοντας πληρώσει τις αυξημένες εισφορές για την επικουρική αλλά δεν πήραν προσαύξηση sidirodromikanea
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
Minimal χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για μοντέρνα σπίτια
Minimal χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για μοντέρνα σπίτια
