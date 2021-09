2021-09-21 22:12:02

Ο Δημήτρης Χριστοδούλου τιμήθηκε με μια ακόμη κορυφαία διάκριση:



το Παγκοσμιο Κογκρεσο Μαθηματικης Φυσικης, που διοργανώνεται καθε τρια χρονια



από τη Διεθνη Ενωση Μαθηματικης Φυσικης, απενειμε στον Δημήτρη Χριστοδούλου το Βραβείο Henri Poincare. Το Laudatio, τον "Έπαινο" κατά την απονομή, τον εγραψε και εκφώνησε στο συνέδριο στη Γενεύη, ο Igor Rodnianski, Καθηγητης Μαθηματικων στο Princeton, μεσω διαδικτυου.



Την ομιλία του Καθηγητή Rodnianski μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Γράφει μεταξύ άλλων:



"Demetri Christodoulou is a singular mathematician whose work has had a profound impact on the fields of General Relativity, hyperbolic partial differential equations and fluid dynamics."



http://iamp.org/page.php?page=page_prize_poincare&fbclid=IwAR19zCndtYVJsGz11HkglbJliDM8i6zhJJRG7Wtwe-dJuueNy2zUptAjAI0



πηγή Σ. Νεγρεποντης φβ

tinanantsou.blogspot.gr

