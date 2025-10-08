





Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών βραβεύει με το Νόμπελ Χημείας 2025 τους Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi «για την ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών παλισίων (metal–organic frameworks – MOFs)».

Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar M. Yaghi

Οι βραβευθέντες ανέπτυξαν έναν νέο τύπο μοριακής αρχιτεκτονικής. Οι κατασκευές που δημιούργησαν – μεταλλο-οργανικά πλαίσια – περιέχουν μεγάλες κοιλότητες στις οποίες τα μόρια μπορούν να ρέουν μέσα και έξω. Οι ερευνητές τις έχουν χρησιμοποιήσει για τη συλλογή νερού από τον αέρα της ερήμου, την απομάκρυνση ρύπων από το νερό, την δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και την αποθήκευση υδρογόνου.

Παρακολουθείστε την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Χημείας 2025 :

