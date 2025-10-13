2025-10-13 17:46:52
Φωτογραφία για Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο



πηγη Δημήτρης Φάρρος

Αύριο Τρίτη 14-10-2025 οι εργασίες του βιολογικού καθαρισμού θα συνεχιστούν στο τμήμα του πεζόδρομου που ξεκινάει μετά το καφενείο Τζεφρωνη προς την παλιά Κοινότητα....

