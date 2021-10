Την τιμητική τους φαίνεται να έχουν το τελευταίο διάστημα οι στοχευμένες online προσφορές και τα προσωποποιημένα μηνύματα, με όλο και περισσότερους Έλληνες να στρέφονται προς αυτές για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Η τάση σκιαγραφήθηκε αρχής γενομένης της πανδημίας και βαίνει αυξανόμενη μέχρι και σήμερα. Εδράζεται δε τόσο στην εξοικείωση μεγάλου μέρους των καταναλωτών με το ψηφιακό κανάλι αγορών όσο και στις ανατιμήσεις διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων. Ενισχύεται όμως ακόμα περισσότερο, καθώς το καταναλωτικό κοινό ευαισθητοποιείται γύρω από την χρήση των ψηφιακών του δεδομένων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα πρόσφατα στοιχεία της Qivos, της ελληνικής εταιρείας marketing technology, που μέσα από την έξυπνη διαχείριση των customer data αυξάνει το loyalty των καταναλωτών, δημιουργώντας μετρήσιμη υπεραξία για τους πελάτες. Βάσει αυτών η αύξηση της ανταπόκριση των πελατών σε στοχευμένες προσφορές έφτασε το 10% το τελευταίο εννιάμηνοΕνδεικτικά να σημειώσουμε ότι η ανταπόκριση των καταναλωτών στις προσφορές, όταν αυτές είναι μαζικές και όχι στοχευμένες, κυμαίνεται μεταξύ 1% με 2%

. Στον αντίποδα όταν οι προσφορές είναι στοχευμένες και αποστέλλονται μέσα από το επιθυμητό κανάλι, στον σωστό πελάτη, την κατάλληλη στιγμή, η ανταπόκριση των πελατών φτάνει σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (7-9%) ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ξεπερνά ακόμη και το 15%.





Με βάση τα παραπάνω και μετά από συγκριτική ανάλυση των στοιχείων της Qivos σε σχέση με την προ-covid19 εποχή διαπιστώνεται μία σταθερή αύξηση της ανταπόκρισης των πελατών (convertion rate) στις στοχευμένες προσφορές, η οποία φτάνει την τρέχουσα χρονιά το 10%.

Δημοφιλή κανάλια επικοινωνίας και είδος προσφορών που προτιμούν οι καταναλωτές

Η αύξηση της ανταπόκρισης αποδεικνύεται αλληλένδετη με την στόχευση και αξιοποιεί τόσο παραδοσιακά όσο και σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας των καταστημάτων με τους καταναλωτές. Για την ακρίβεια βάσει των στοιχείων της Qivos το κανάλι με το υψηλότερο convertion rate παραμένει το SMS ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το Viber και το e-mail.







Επιπλέον, μεγαλύτερη ανταπόκριση καταγράφεται σε προσφορές που αφορούν στην αξία των προϊόντων. Οι πελάτες μας προτιμούν ιδιαίτερα προσφορές τύπου αξιακής έκπτωσης (π.χ. 5 ευρώ φτηνότερα) και ακολουθούν οι ποσοστιαίες εκπτωτικές προσφορές, οι έξτρα πόντοι και τα όποια άλλα προνόμια» αναφέρουν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Qivos στο insider.gr.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η προτίμηση των προσφορών αφορά τόσο το online όσο και το offline κανάλι, κάτι που παρατηρήθηκε αφότου άνοιξαν τα φυσικά καταστήματα, παρότι η ενημέρωση για αυτές μπορεί να γίνεται διαδικτυακά. Αλλαγή καταγράφεται και στην στάση των καταναλωτών ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς, αφού παρουσιάζονται πιο δεκτικοί όταν το αντίκρισμα είναι προσφορές αγορών που τους αφορούν άμεσα.

«Πρόκειται για προσφορές και μηνύματα που υποστηρίζουν την ανάγκη των καταναλωτών για έξυπνες αγορές και παράλληλα αυξάνουν την καταναλωτική τους δύναμη, σε αντιστάθμισμα των όποιων ανατιμήσεων», εξηγεί ο Βαγγέλης Καραλής, διευθύνων σύμβουλος της Qivos.

Σημειωτέον ότι η Qivos - μέσω της πλατφόρμας Qivos Cloud - προσφέρει έναν έξυπνο μηχανισμό διαχείρισης προσφορών και κουπονιών, απευθύνει τη σωστή προσφορά στον σωστό πελάτη μέσα από το επιθυμητό κανάλι, την κατάλληλη στιγμή. Με τον τρόπο αυτό το Qivos Cloud επιτρέπει στη σύγχρονη επιχείρηση να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα των προωθητικών της ενεργειών, να πετύχει σημαντικά καλύτερα convertion rates, και να αυξήσει τις πωλήσεις της προσφέροντας παράλληλα και μια μία καλύτερη εμπειρία αγορών (customer experience).

Στην κατεύθυνση αυτή, η Qivos συμπεριλαμβάνεται στο «Now Tech: Promotions And Offer Management Providers, Q3 2021» της Forrester, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. «Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αναφορά. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας στη διεθνή αγορά loyalty και διαχείρισης δεδομένων πελάτη. Η βραβευμένη, AI-driven πλατφόρμα Qivos Cloud βοηθά τα brands να διαχειρίζονται αυτοματοποιημένα καμπάνιες προσφορών και μηνυμάτων» συμπληρώνει ο κ. Καραλής.

Αλλάζει τα δεδομένα η στροφή στα first party data

Πέραν των καταναλωτών βέβαια, αύξηση παρατηρείται και στις εταιρείες που προσανατολίζονται στις εξατομικευμένες προσφορές κι εκπτώσεις, στις αποκλειστικές εμπειρίες και στο στοχευμένο περιεχόμενο.

«Ζούμε μια νέα κανονικότητα. Στις μέρες μας, οι εξατομικευμένες προσφορές και εκπτώσεις, οι αποκλειστικές εμπειρίες και το στοχευμένο περιεχόμενο αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας, στη διαμόρφωση μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η διατήρηση αυτής της σχέσης απαιτεί αφοσίωση και από τις δύο πλευρές, η οποία ξεκινά και ενισχύεται όταν ο πελάτης αισθανθεί ότι τον εκτιμούν και τον φροντίζουν» τονίζει ο κ. Καραλής.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι καταναλωτές σήμερα αναμένουν ότι η εμπειρία αγορών θα είναι εξατομικευμένη, χάρη στη χρήση ψηφιακών δεδομένων, συνεπικουρεί και η αλλαγή στρατηγικής στη συλλογή των δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον περνάμε από έναν κόσμο με third-party cookies, σε αυτόν των first-party data. Να θυμίσουμε ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο με στόχο να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Τα third-party cookies τώρα είναι cookies που συγκεντρώνει μια εταιρεία από την επίσκεψη του χρήστη σε κάποια άλλη εταιρεία μέσω διαδικτύου. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να κάνει like σε ένα website και τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από το Facebook για να του σερβίρει πιο προσωποποιημένες διαφημίσεις. Αντίστοιχα και το Google Ads δημιουργεί ένα third party cookie ώστε να γνωρίζει ποιους ιστότοπους επισκέφτηκαν οι χρήστες. Αυτή είναι η βασική τεχνολογία χάρη στην οποία αν μπείτε σε κάποιον ιστότοπο με είδη υπόδησης θα δείτε στη συνέχεια πολλές διαφημίσεις σχετικές με παπούτσια στα κοινωνικά δίκτυα ή στον ιστό αναζήτησης.

Αντίθετα τα first party data ή cookies, κρατούνται και αποθηκεύονται μόνο από τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε. Σε αυτό το πλαίσιο το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια στροφή των ισχυρών της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η Google, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν την χρήση των third-party cookies. Η λίστα βαίνει αυξανόμενη με την Google συγκεκριμένα να έχει αναφέρει ότι τα third party cookies θα σταματήσουν στον Chrome έως το τέλος του 2023. Πλέον λοιπόν η συναίνεση των χρηστών όσον αφορά τα cookies θα συνεχιστεί αλλά θα αφορά αποκλειστικά τα first party data.

Κάπως έτσι η ανάγκη των brands και των επιχειρήσεων για την απόκτηση first-party data, δηλαδή δεδομένων που προκύπτουν με την ξεκάθαρη συναίνεση του καταναλωτή-χρήστη, ο οποίος γνωρίζει με ποιον μοιράζεται τα δεδομένα του και για ποιον σκοπό, όπως εν πολλοίς ορίζεται και από τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR), εντείνεται συνεχώς, σύμφωνα με την Qivos

Αυτό αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες του online marketing, με εταιρείες όπως η Qivos να αποκτούν στρατηγικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα η Qivos, δεδομένης της προαναφερθείσας μετάβασης, βοηθά τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται να συλλέξουν δεδομένα από το φυσικό και το ηλεκτρονικό κατάστημα, δημιουργεί ενοποιημένα προφίλ πελατών και τα αξιοποιεί με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης. Μέσω της προαναφερθείσας SaaS πλατφόρμας Qivos Cloud -προϊόν δικής της ανάπτυξης- ενισχύει την κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τον τελικό πελάτη. Έτσι, αυξάνει το loyalty των καταναλωτών, μέσα από την έξυπνη διαχείριση των customer data, δημιουργώντας μετρήσιμη υπεραξία

