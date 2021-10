Παρόλο που η πανδημία σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της, μετά το φορτωμένο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριος έρχεται γεμάτος με πολλές νέες και ενδιαφέρουσες gaming κυκλοφορίες.

Ξεκινώντας, την 1η του μήνα κυκλοφόρησε το FIFA 22. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, η EA καλεί τους παίκτες στα ψηφιακά γήπεδα, με τη μεγάλη διαφορά να είναι φέτος το HyperMotion. Πρόκειται για μια τεχνολογία που υπόσχεται πιο ρεαλιστικές κινήσεις από ποτέ για τους ποδοσφαιριστές, αφού τα animations τους έχουν καταγραφεί με ένα εξελιγμένο σύστημα 11v11 Motion Capture, σε συνδυασμό με έναν προηγμένο machine learning αλγόριθμο.

Περισσότερα σχετικά με τη φετινή ποδοσφαιρική πρόταση της EA και το πόσο καλά τα καταφέρνει μπορείτε να βρείτε στο αναλυτικό μας review πατώντας εδώ.

Συνεχίζοντας, μέσα στο μήνα αναμένεται και η μεγάλη επιστροφή της σειράς Metroid, αφού το πολυαναμενόμενο Metroid Dread καταφθάνει αποκλειστικά για το Switch στις 8 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το πρώτο ολοκαίνουργιο 2D Metroid εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, αφού το τελευταίο ήταν το Fusion του 2002.

Σε αυτή την περιπέτεια η Samus πετά προς τον πλανήτη ZDR για να ερευνήσει τις αναφορές πως τα φονικά παράσιτα του Metroid Fusion ζουν ακόμη. Ωστόσο, την αποστολή κάνει δυσκολότερη ο ρομποτικός E.M.M.I. εχθρός που κυνηγά την πρωταγωνίστρια διαρκώς, αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο την χαρακτηριστική φόρμουλα της σειράς.

Μια ακόμη μεγάλη κυκλοφορία του Οκτωβρίου είναι το Far Cry 6. Στο νέο κεφάλαιο της open-world σειράς της Ubisoft, οι παίκτες αναλαμβάνουν την επανάσταση, σε ένα νησί εμπνευσμένο από την Κούβα, τα οποίο έχει μείνει παγωμένο στο χρόνο εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του δικτατορικού καθεστώτος.

Μάλιστα, το ρόλο του κεντρικού ανταγωνιστή, του δικτάτορα Antón Castillo, έχει ο γνωστός ηθοποιός Giancarlo Esposito που έχουμε γνωρίσει μέσα από επιτυχημένες σειρές, όπως το Breaking Bad και το The Mandalorian. Το Far Cry 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου για PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S και PC.

Συνεχίζοντας, οι fans της Marvel έχουν να προσμένουν το Guardians of the Galaxy της Eidos Montreal. Στα πρότυπα του Marvel's Avengers της Square Enix, ούτε αυτό δεν ακολουθεί το MCU και φέρει αρκετά διαφορετικό εικαστικό, αλλά και μια πρωτότυπη ιστορία. Συγκεκριμένα, στο επίσημο παιχνίδι των "Guardians" θα ελέγχετε τον Star Lord aka Peter Quill σε μια ανεπανάληπτη κοσμική, single-player περιπέτεια με third person gameplay. Όλο το σύμπαν στηρίζεται στην συμμορία του αλλά και τους Rocket Raccoon, Gamora, Drax και Groot για να σωθεί, οπότε λογικά...το έχετε, όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του trailer.

Πέρα από το Metroid, άλλη μια ιστορική σειρά που ετοιμάζεται για την επιστροφή της είναι το Age of Empires. Το Xbox συνεργάστηκε με την ταλαντούχα Relic Entertainment των Company of Heroes για να επαναφέρει το real-time strategy franchise με το Age of Empires IV. Το παιχνίδι θα λαμβάνει χώρα στο μεσαίωνα και θα διαθέτει πολλαπλά campaigns, όπως για παράδειγμα ένα που θα αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.

Ο τίτλος δανείζεται τα περισσότερα gameplay στοιχεία του από το λατρεμένο Age of Empires II, αλλά φέρνει και πολλές ενδιαφέρουσες προσθήκες. Θα έρθει με 8 διαφορετικούς πολιτισμούς, δικά του in-game ντοκιμαντέρ και πολλές ακόμη πινελιές που κλείνουν το μάτι στους fans. Η κυκλοφορία του Age of Empires IV είναι προγραμματισμένη για την 28η Οκτωβρίου και αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του στο Xbox Game Pass.

Συνεχίζοντας, όσοι ψάχνουν για κάποιον co-op τίτλο για να απολαύσουν με την παρέα τους, έχουν να προσμένουν το Back 4 Blood. Πρόκειται για ένα συνεργατικό first person shooter που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από την Turtle Rock Studios, ομάδα ανάπτυξης του πρώτου Left 4 Dead.

Ο τίτλος ακολουθεί ακριβώς την ίδια φιλοσοφία και προσκαλεί εσάς και τους φίλους σας να απαλλάξετε τον κόσμο από τους Ridden, οι οποίοι απειλούν να κατασπαράξουν ότι έχει απομείνει ζωντανό. Θα έχει ένα co-op campaign για τέσσερις παίκτες, με οκτώ διαθέσιμους χαρακτήρες για να επιλέξετε αρχικά, τους Cleaners. Αντίστοιχη ποικιλία θα υπάρχει και όσον αφορά τους εχθρούς, με πολλαπλούς τύπους που θα απαιτούν διαφορετική στρατηγική. H ομάδα έχει επιμεληθεί και διάφορα χαρακτηριστικά για να κάνει την εμπειρία ξεχωριστή. Για παράδειγμα, ο ‘The Game Director’ θα αλλάζει τις παραμέτρους των αναμετρήσεων ανάλογα με τις δράσεις των παικτών κάθε φορά που παίζεται ακόμη και στο ίδιο επίπεδο και έτσι κανένα playthrough δε θα μοιάζει το ίδιο.

Το Back 4 Blood κυκλοφορεί στις 12 Οκτωβρίου για τα Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, Steam και Epic Games Store και θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του στο Xbox Game Pass.

Όντας ο μήνας του Halloween, ο Οκτώβριος δε θα μπορούσε να μην έχει και μερικές horror κυκλοφορίες. Αναλυτικότερα, η Remedy σε συνεργασία με την Epic Games φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αριστουργηματικό Alan Wake, μέσα από μια remastered έκδοση που θα έρθει για πρώτη φορά και στις PlayStation κονσόλες. Συγχρόνως, η Supermassive συνεχίζει την ανθολογία τρόμου The Dark Pictures με το House of Ashes. Αυτή τη φορά η ομάδα αφηγείται την ιστορία 5 χαρακτήρων που εγκλωβίστηκαν σε έναν υπόγειο ναό στη Μεσοποταμία κατά τον πόλεμο στο Ιρακ το 2003 και τότε είναι που θα γνωρίσουν τι σημαίνει πραγματικός φόβος.

Στις αξιοσημείωτες indie κυκλοφορίες του μήνα συγκαταλέγονται σίγουρα τα Solar Ash και Jett: The Far Shore, τα οποία αναμένονται για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις PlayStation κονσόλες. Από την άλλη, οι κάτοχοι Nintendo Switch και Xbox θα υποδεχθούν επιτέλους το αριστουργηματικό Disco Elysium.

Τέλος, ο Οκτώβριος έχει και ενδιαφέρουσες προτάσεις όσον αφορά την κατηγορία των party games, με τα Mario Party Superstars και Nickelodeon All-Star Brawl.

Φυσικά, αυτές είναι μόλις μερικές από τις αξιοσημείωτες κυκλοφορίες του Οκτωβρίου. Παρακάτω θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με όλες τις νέες αφίξεις του μήνα και μια ακόμη ειδική αναφορά στους τίτλους που ξεχωρίζουν.

1 Οκτωβρίου

Takorita Meets Fries (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers (PS4, Xbox One, PC, Switch)



FIFA 22 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Phoenix Point (PS4, Xbox One)



Mary Skelter Finale (PS4, Switch)



Space Revenge (PS4, PS5, PC, Switch)

5 Οκτωβρίου

LEGO Marvel Super Heroes (Switch)



Exophobia (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Alan Wake Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey (PS4, PS5)



BPM: Bullets Per Minute (PS4, Xbox One)



Jett: The Far Shore (PS4, PS5, PC)



Hell Let Loose (PS5, Xbox Series X|S)

6 Οκτωβρίου

Art of Rally (PS4, PS5)

7 Οκτωβρίου

No Longer Home (Xbox One, Switch)



Far Cry 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Wraith: The Oblivion - Afterlife (PS4)

8 Οκτωβρίου

Knockout Home Fitness (Switch)



Rain City (Xbox One)



Lord of the Click 2 (Xbox One)



Metroid Dread (Switch)



Tetris Effect: Connected (Switch)



ATOM RPG Supporter Edition (Xbox One)

12 Οκτωβρίου

Monster Crown (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Disco Elysium: The Final Cut (Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



A Memoir Blue (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Back 4 Blood (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Lone Echo II (Oculus Rift)

13 Οκτωβρίου

Critadel (PC, Switch)



Catty & Batty: The Spirit Guide (Xbox One, Xbox Series X|S)

14 Οκτωβρίου

The Riftbreaker (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Chasing Static (PC)



Doctor Who: The Edge of Reality (PS4, Xbox One, PC, Switch)

15 Οκτωβρίου

NHL 22 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)



The Good Life (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Crysis Remastered Trilogy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4, Xbox One)

17 Οκτωβρίου

The Lightbringer (PC, Switch)

19 Οκτωβρίου

Into the Pit (Xbox One, PC)



War Mongrels (PC)



Inscryption (PC)



Dying Light: Platinum Edition (Switch)

20 Οκτωβρίου

They Always Run (PC)



Sheepo (Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Klang 2 (PC)



Spectacular Sparky (PC, Switch)

21 Οκτωβρίου

Tandem: A Tale of Shadows (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (PC)



Evertried (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Toy Soldiers HD (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Disciples: Liberation (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Echo Generation (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

22 Οκτωβρίου

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



The Caligula Effect 2 (PS4, Switch)



Kate: Collateral Damage (PC)



Murder Diaries 2 (Xbox One, PC)

25 Οκτωβρίου

The Smurfs: Mission Vileaf (PS4, Xbox One, PC, Switch)

26 Οκτωβρίου

Iron Harvest (PS5, Xbox Series X|S)



Moonglow Bay (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Darkest Dungeon 2 (PC)



Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Solar Ash (PS4, PS5, PC)



Shadow Corridor (Switch)

27 Οκτωβρίου

Pumpkin Jack (PS5, Xbox Series X|S)



Dadish 2 (Xbox One)



Dadish (Xbox One)



The Legend of Tianding (PC, Switch)

28 Οκτωβρίου

Undernauts: Labyrinth of Yomi (PS4, Xbox One, PC, Switch)



Riders Republic (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PS4, PC, Switch)



NASCAR 21: Ignition (PS4, Xbox One, PC)



Black Widow: Recharged (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Switch)



Super Robot Wars 30 (PC)



Fatal Frame: Maiden of Black Water (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Age of Empires IV (PC)

29 Οκτωβρίου

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (PS4)



Dollhouse (Switch)



Mario Party Superstars (Switch)

30 Οκτωβρίου

Truck Driver (PS5, Xbox Series X|S)

