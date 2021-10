Ο Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης, μιλώντας για την αξία της προσοχής, της επιμονής και της επιμέλειας κατά την διάρκεια του πνευματικού αγώνα, επισημαίνει τους κινδύνους της αμέλειας, η οποία σταδιακά διαβρώνει την ζωή μας, αιχμαλωτίζει την διάνοια με τα πάθη και οδηγεί στην αναβολή, στην ματαίωση και εντέλει στην εγκατάλειψη των αρχικών μας αποφάσεων.

paraklisi

Πηγή: pemptousia