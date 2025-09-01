Το νέο reality επιβίωσης Exatlon έκανε πρεμιέρα χθες, ωστόσο δεν κατάφερε να προσελκύσει το αναμενόμενο τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, το πρόγραμμα σημείωσε περίπου 9% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστά που το τοποθετούν εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο δημοφιλών προγραμμάτων της ημέρας.Παρά την απογοητευτική τηλεθέαση, η παρουσία του Γιώργου Καράβα ξεχώρισε. Το πρώτο επεισόδιο του Exatlon σηματοδότησε την πρώτη φορά που ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή σε τηλεοπτικό reality. Παρά την απουσία προηγούμενης εμπειρίας ως “οικοδεσπότης”, ο Καράβας εντυπωσίασε με την επαγγελματικότητα και την αυτοπεποίθηση που επέδειξε.Κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθοδήγησε τους συμμετέχοντες με σαφήνεια και ηρεμία, δίνοντας συμβουλές και ενθάρρυνση χωρίς να φαίνεται υπερβολικός ή αυστηρός. Η αμεσότητά του και η φυσικότητα στην επικοινωνία με την κάμερα μετέφεραν στο κοινό την ένταση των δοκιμασιών με τρόπο που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Η πρώτη αυτή εμφάνιση του Καράβα στην παρουσίαση θεωρείται επιτυχής, καθώς κατάφερε να συνδυάσει την καθοδήγηση των παικτών με την ψυχαγωγία των θεατών.Ωστόσο, το ίδιο το παιχνίδι κρίθηκε ως σχετικά προβλέψιμο. Η δομή και οι δοκιμασίες του θυμίζουν έντονα άλλα reality επιβίωσης, όπως το Survivor και το Nomads, χωρίς να εισάγουν ουσιαστικά νέα στοιχεία. Η έλλειψη πρωτοτυπίας φαίνεται να έχει επηρεάσει την ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού, όπως δείχνουν τα πρώτα ποσοστά τηλεθέασης.Πηγή: tvnea.com