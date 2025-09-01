2025-09-01 13:52:29
Το νέο reality επιβίωσης Exatlon έκανε πρεμιέρα χθες, ωστόσο δεν κατάφερε να προσελκύσει το αναμενόμενο τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, το πρόγραμμα σημείωσε περίπου 9% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστά που το τοποθετούν εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο δημοφιλών προγραμμάτων της ημέρας.

Παρά την απογοητευτική τηλεθέαση, η παρουσία του Γιώργου Καράβα ξεχώρισε. Το πρώτο επεισόδιο του Exatlon σηματοδότησε την πρώτη φορά που ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή σε τηλεοπτικό reality. Παρά την απουσία προηγούμενης εμπειρίας ως “οικοδεσπότης”, ο Καράβας εντυπωσίασε με την επαγγελματικότητα και την αυτοπεποίθηση που επέδειξε.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθοδήγησε τους συμμετέχοντες με σαφήνεια και ηρεμία, δίνοντας συμβουλές και ενθάρρυνση χωρίς να φαίνεται υπερβολικός ή αυστηρός. Η αμεσότητά του και η φυσικότητα στην επικοινωνία με την κάμερα μετέφεραν στο κοινό την ένταση των δοκιμασιών με τρόπο που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Η πρώτη αυτή εμφάνιση του Καράβα στην παρουσίαση θεωρείται επιτυχής, καθώς κατάφερε να συνδυάσει την καθοδήγηση των παικτών με την ψυχαγωγία των θεατών.


Ωστόσο, το ίδιο το παιχνίδι κρίθηκε ως σχετικά προβλέψιμο. Η δομή και οι δοκιμασίες του θυμίζουν έντονα άλλα reality επιβίωσης, όπως το Survivor και το Nomads, χωρίς να εισάγουν ουσιαστικά νέα στοιχεία. Η έλλειψη πρωτοτυπίας φαίνεται να έχει επηρεάσει την ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού, όπως δείχνουν τα πρώτα ποσοστά τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
