Η υβριδική μορφή του πρώτου μεγάλου hackathon μετά τα lockdowns προσέλκυσε πολλές και ώριμες ομάδες απ΄ όλη την Ελλάδα με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ.Ο μαραθώνιος καινοτομίας Future Greek Rail Hackathon πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Innovathens στο Γκάζι απο την Crowdpolicy με στόχο την δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο.Γιώργος Κουρκουτάς

Στον μαραθώνιο δήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή πάνω από 45 ομάδες και 170 διαγωνιζόμενοι, ενώ την Κυριακή 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης περίπου 3 ωρών, αλλά και δια ζώσης, τελικώς παρουσιάσεις 21 ομάδων με αντίστοιχες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στον Future Greek Rail Hackathon.

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε 6 ομάδες, οι οποίες κέρδισαν χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Την 1η θέση, το χρηματικό έπαθλο των 7.000 ευρώ, κέρδισε η ομάδα IoTech, η οποία πρότεινε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων LoRaWAN για την επιτήρηση της υποδομής συνδυασμένο με ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης διεργασιών συντήρησης.

Την 2η θέση, το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ, κέρδισε η ομάδα Getway, η οποία πρότεινε, την εφαρμογή webOSE το οποίο είναι είναι ένα B2B Digital Marketplace που ψηφιοποιεί τη διαχείριση του μεταφορικού έργου. Μέσα από την πλατφόρμα οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αιτηθούν και να αγοράσουν υπηρεσίες από τον ΟΣΕ μέσα από ένα εύκολο και φιλικό περιβάλλον.

Την 3η θέση, το χρηματικό έπαθλο των 3500 ευρώ, κέρδισε η ομάδα Dataminds, η οποία πρότεινε το TravelBuddy, ένα Backoffice σύστημα που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων στους πελάτες της TrainOSE, σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην ήδη υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού (CRM system) και να στείλει μηνύματα σε περισσότερα από 3 κανάλια επικοινωνίας (SMS, Email, Viber, Messenger, κλπ).

Την 4η θέση, το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ, κέρδισε η ομάδα Nable Solutions η οποία πρότεινε, μια ψηφιακή υπηρεσία που βοηθάει τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία όταν ταξιδεύουν, ενώ παράλληλα βοηθάει τους οργανισμούς να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την προσβασιμότητά τους όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους.

Την 5η θέση, το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, για κάθε ομάδα, κέρδισαν οι ομάδες, Analog Programmers και Προυσοομάδα.

Οι Analogprogrammers, πρότεινε την τοποθέτηση αισθητήρων για προγνωστική συντήρηση στους συρμούς με στόχο την αποφυγή απροβλέπτων βλαβών.

Η Προυσοομάδα, προχώρησε σε υλοποίηση μίας πλατφόρμας που έχει στόχο την ανάδειξη της ελληνικής υπαίθρου, την ενίσχυση του τουρισμού και learn as you play, με τη βοήθεια επαυξημένης πραγματικότητας.

Οι υπόλοιπες συμμετοχές του hackathon





THERMOSKIN: Έξυπνο υλικό για την αυτόματη απολύμανση επιφανειών στα τραίνα.

Roob: Αναβάθμιση εμπειρίας επιβάτη με χρήση τεχνολογιών telematics.

STS: Στην εφαρμογή μας ο επιβάτης θα μπορεί να βρει το τρένο του με AR technology καθώς και τη θέση του.

En Route: An app with interactive map of the train route and audio guides about POIs brought to passengers’ devices by geofencing.

Christos Liampas: Smart Sensing Train.

Realtwin: We provide the technology to create custom, educational, immersive experiences for passengers.

ATLAS: Αυτόνομη Πράσινη Ηλεκτροκίνηση.

ExoMobility: Αυτοματοποιημένα αμαξίδια για την διευκόλυνση μεταφοράς επιβατών με ειδικές ανάγκες εντός σταθμών και στις πλατφόρμες αυτού.

Rocin Rails: Χρήση εικονικού βαγονιού ως τρόπος έκφρασης και δημιουργικότητας των επιβατών κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Green Rail: Συλλογή πραγματικών δεδομένων για την αξιολόγηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σιδηροδρόμων.

ΝOUS TECHNOLOGY: Rail Road, Real Time Surveillance System.

RailData: Ανάπτυξη εφαρμογής για εντοπισμό και έγκαιρης παρέμβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Konstantinos Pettas: Χρήση των BPMN στάνταρντς για: Digital workflows, και διαδικασίες backoffice.

Coz.project: Συλλογή δεδομένων & εκμετάλλευση τους στο πλαίσιο της πράσινης διαχείρισης & προστασίας του περιβάλλοντος.

CEID Clique: Αποφυγή εμποδίων σε τρένα με χρήση drone.

Η επιτροπή αξιολόγησης:

Σπύρος Πατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ.Κωνσταντίνος Ν. Δαληβίγκας, Διευθυντής Πληροφορικής ΟΣΕ.Νίκος Κόνδυλας, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Κεντρικής Ελλάδος, ΟΣΕ.Εύα Γιαννακίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαλειτουργικότητας, ΟΣΕ.Κωνσταντίνος Βαΐτσας, Head of Digital Innovation, Alpha Bank.Γιάννης Γιανναράκης, Digital Innovation Coordinator, GRNET.Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Γιώργος Καραμανώλης, Co – Founder, CTO/CIO Crowdpolicy.Δημήτρης Πανόπουλος, Labour Market Data Analyst , Ministry of Labour and Social Affairs DG CONNECT National Expert REBRAIN GREECE Technical Coordinator.Γιάννης Χαραλαμπίδης, Professor of Digital Governance Head, Digital Governance Research Center Director, Aegean University Innovation and Entrepreneurship Unit.