Αθήνα, 18 Oκτωβρίου 2025

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, περισσότεροι από 1.000 φαρμακοποιοί από όλη τη χώρα δήλωσαν ήδη συμμετοχή στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κόμβο καινοτομίας «Health Hub», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εντυπωσιακή αυτή ανταπόκριση αναδεικνύει τη δίψα των φαρμακοποιών για συνεχή εκπαίδευση, την ανάγκη για επιστημονική εξέλιξη, καθώς και τη δέσμευση του φαρμακευτικού κλάδου στις αρχές της δια βίου μάθησης.

Η Διοίκηση του Π.Φ.Σ. εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν και δεσμεύεται να κάνει ό,τι καλύτερο για να ανταποκριθεί ταχύτερα στα χιλιάδες αιτήματα και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι φαρμακοποιοί στον σύλλογο.

Ο Π.Φ.Σ. επενδύει με συνέπεια στη γνώση, την καινοτομία και τον ρόλο του φαρμακοποιού ως επιστήμονα και λειτουργού της υγείας στην υπηρεσία του πολίτη και της κοινωνίας.

