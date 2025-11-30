2025-11-30 09:48:44
Φωτογραφία για «Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες

 



Αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 17:05, στον ΣΚΑΪ, το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες: Είναι πυροσβέστες, μέλη της ΕΜΑΚ, άνθρωποι που έχουν σταθεί δίπλα μας στις πιο κρίσιμες και δύσκολες στιγμές, σώζοντας ζωές.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται τους αφανείς ήρωες που βρίσκονται πάντα εκεί, όταν τους χρειαζόμαστε, σε ένα ξεχωριστό live.

Το βουνό θα αναμετρηθεί με τη θάλασσα, καθώς η μία ομάδα εξειδικεύεται στις ορεινές διασώσεις και η έτερη στις υποβρύχιες. Οι ερωτήσεις θα αναζητήσουν απαντήσεις σε διλήμματα και ερωτήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας!

Ποιος τίτλος θα ταίριαζε περισσότερο στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;

Ποιος είναι ο νέος κολλητός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα;

Τι μπορεί να προκαλέσει οικογενειακό καβγά μεταξύ γονιών και εφήβων;

Η κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» με την Ελένη Καρποντίνη θα συναντήσει το κοινό εκτός πλατό, για να μεταφέρει την άποψή του σε αληθινό χρόνο.

Οι τηλεθεατές θα είναι, για ακόμα ένα live, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς καθώς είναι εκείνοι που με την ψήφο τους θα καθορίσουν την ροή του παιχνιδιού.

Γίνετε και εσείς μέλη της πιο μεγάλης παρέας που συναντιέται για να διασκεδάσει, να ψηφίσει και να κερδίσει στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» κατεβάζοντας μέσω App Store ή το Google Play τη δωρεάν εφαρμογή!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:05 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
"Νησιώτισσα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Τίτλοι τέλους για το Τζενερέισον ΣΚ στην ΕΡΤ - Με τι θα αντικατασταθεί;
Τίτλοι τέλους για το Τζενερέισον ΣΚ στην ΕΡΤ - Με τι θα αντικατασταθεί;
Σαν σήμερα: 29 Νοεμβρίου 1872 – Φεύγει από τη ζωή η μαθηματικός και αστρονόμος Μαίρη Σόμερβιλ
Σαν σήμερα: 29 Νοεμβρίου 1872 – Φεύγει από τη ζωή η μαθηματικός και αστρονόμος Μαίρη Σόμερβιλ